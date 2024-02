Valentina Ferragni cambia look: "Sono ancora sotto shock", il video

Valentina Ferragni ha stravolto il suo look. La minore delle sorelle Ferragni ha deciso di lasciare il biondo, colore di capelli che caratterizza le sisters (anche Marina Di Guardo, loro madre, ha una tonalità di tinta simile), per farsi mora. Ufficialmente nel "team brunette", scrive l'influencer che aveva testato questo look a fine gennaio, in occasione della fashion week parigina.

L'esperimento le è piaciuto così tanto che ha deciso di renderlo permanente. Per ricordare questo giorno ha condiviso un reel sui social e su Instagram non potevano mancare i commenti della sorella Chiara, che scrive "Stai da dio", e quello del fidanzato, Matteo Napoletano, che ha scritto "Mamma mia". Al momento i commenti sono tutti positivi anche perché almeno adesso non si vede più la ricrescita scura.