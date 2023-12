Valentina Ferragni, la frase sulla torta (riferita al fidanzato) fa discutere. La sua reazione

Valentina Ferragni ha compiuto 31 anni. La più piccola delle sorelle Ferragni ha festeggiato ieri sera organizzando una cena con amici e parenti (grandi assenti Chiara e Fedez). Tra risate, regali e la tavola imbandita per l'occasione è poi arrivato il momento della torta. Il dolce era completamente glassato di panna rosa, ma a catturare l'attenzione è stata la frase che Valentina ha scelto di farci scrivere sopra.

"31 ma ancora rimorchio i 2000", le parole fanno riferimento al suo fidanzato Matteo Napoletano che è del 2001. Quando i due uscirono allo scoperto fu proprio Valentina a sottolineare la differenza d'età tra di loro e molti furono anche i commenti. Alcuni la criticarono apertamente, altri invece corsero in sua difesa sottolineando che l'età è solo un numero.

La scelta di scrivere sulla torta tale frase non è piaciuta, per alcuni è stata una caduta di stile e per questo motivo ad alcuni dei commenti Valentina ha deciso di replicare. "Dureranno da Natale a Santo Stefano. Però divertiti questi rimorchi finché puoi" e Ferragni ha replicato: "Quest'estate dicevano che non saremmo arrivati a Santo Stefano e invece eccoci qua al 30 dicembre". E a chi invece sottolinea che i 2000 oggi hanno 24 anni e che la "battuta faceva ridere fino al 2015", Valentina risponde: "Sì, ma veramente se tutti mi hanno criticata, fatto articoli denigratori e insultato perché il mio fidanzato è del 2001. Io non ho mai visto l'età come un problema ma per tutti lo è".