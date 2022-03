Valentina Ferragni, incidente sugli sci: pausa forzata per la influencer

Pausa forzata per Valentina Ferragni. Dopo giorni di visite mediche, l'influencer e sorella della più famosa Chiara è stata alle prese con un incidente sugli sci che la costringerà a stare ferma per le prossime settimane. A raccontarlo è lei stessa via Instagram, dove si immortala ancora col camice con cui ha affrontato la visita. Per lei, una risonanza magnetica che ha rivelato la frattura del coccige.

"Vi ricordate - ha esordito Valentina su Instagram, dove conta oltre 4 milioni di follower - Quando un mese fa sono caduta dagli sci e pensavo di non essermi fatta troppo male (ma solo una botta data dal grosso spavento?). Purtroppo, il dolore nel coccige nelle settimane successive è stato sempre più forte e ad oggi non posso ancora tirare su cose pesanti, camminare per tanto tempo, correre, fare le scale ecc". Da qui la decisione di sottoporsi ad ulteriori accertamenti: "Settimana scorsa prima di andare a Parigi sono andata in ospedale per farmi visitare da un ortopedico che mi ha prescitto prima una radiografia (che non ha riscontrato nulla), ma poi mi ha prescritto subito una risonanza magnetica per possibile frattura dell'osso sacro e coccige (che ho fatto oggi)".

"Speriamo che non sia nulla di che - conclude - e che, soprattutto, passi presto. Sono positiva".

Valentina Ferragni e il tumore

Nei mesi scorsi, e precisamente a novembre, Valentina Ferragni, 29 anni, aveva vissuto problemi di salute ben più importanti. La giovane donna era stata operata per un tumore della pelle, un basialioma, scoperto quasi casualmente.

"Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme - aveva spiegato nel corso di un'intervita - Ma dopo un po' di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta. A settembre però ho preferito fare un'altra visita la dottoressa si è insospettita e ha deciso di levarlo per capire cosa fosse. Dopo una settimana, è arrivato l'esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato". Al suo fianco, come sempre, il fidanzato Luca Vezil.