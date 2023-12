Valentina Ferragni compie 31 anni, il fidanzato la sorprende con un regalo speciale (foto)

Oggi, 29 dicembre, Valentina Ferragni compie 31 anni. Dopo giorni di silenzio social successivi alla bufera che ha travolto la sorella Chiara per la vicenda dei pandori Balocco (caso su cui lei stessa si era esposta condividendo il suo punto di vista), l'influencer è tornata a pubblicare contenuti personali sul suo profilo Instagram rendendo partecipi i follower dell'emozionante regalo ricevuto dal fidanzato Matteo Napoletano.

Si tratta di un quadro personalizzato con diverse scritte Gucci ricoperte da una frase in rosa che recita "Sogni d'oro, d'argento, di platino e anche meravigliosi". Fotografato già sistemato sulla testiera del suo letto, l'originale oggetto è stato descritto da Valentina come l'emozionante rimando a un ricordo della sua infanzia e di mamma Marina Di Guardo soprattutto, autrice dell'augurio così incorniciato. "La buonanotte che ci dava la mamma ogni notte e che da ora sarà per sempre con me. Grazie amore mio" ha scritto Valentina a corredo della foto che mostra l'idea avuta dal compagno. Dal canto suo, Napoletano ha augurato il meglio per la fidanzata anche dal suo profilo social dove un breve video di lei che soffia le candeline davanti la torta di compleanno di mezzanotte è stato accompagnato dal più dolce dei "I love you".

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano fanno coppia da qualche mese. La più piccola delle sorelle Ferragni e il fidanzato, modello e studente originario di Castelfranco Veneto ma residente a Los Angeles, sono usciti allo scoperto la scorsa estate, con la prima foto pubblicata proprio dalla mamma di Valentina, Marina Di Guardo che mostrava Matteo come membro ufficiale della famiglia.