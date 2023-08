Valentina Ferragni ufficializza la relazione con Matteo e ironizza sulla sua età: il commento di Chiara

"Young (or should I say younger?), wild & free" ovvero "Giovane (o dovrei dire più giovane?), selvaggio e libero", ha scritto Valentina Ferragni a corredo della foto che la ritrae, per la prima volta, insieme a Matteo Napoletano. Su Napoletano si sa pochissimo e tra le informazioni note c'è la sua età: 22 anni. Per questo infatti Valentina, 30 anni, ha scherzato sull'età del fidanzato scrivendo "più giovane" andando così a sottolineare che ha letto i vari commenti che riportavano la giovane età del ragazzo.

"Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti cosi sorellina", ha scritto Chiara Ferragni, mentre Francesca "E i paparazzi muti". Questa foto ufficializza una relazione che ormai era di dominio pubblico: il 31 luglio era stata proprio la mamma delle sorelle Ferragni, Marina Di Guardo, a condividere degli scatti di famiglia in cui c'era anche Napoletano.

La fine della relazione con Luca Vezil

"Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta", scrivevano a ottobre 2022 Luca Vezil e Valentina Ferragni dopo quasi nove anni vissuti insieme. Una relazione nella quale entrambi avevano investito molto e la cui fine li ha fatti molto sorrfire. Adesso, però, il cuore di Valentina è tornato a battere grazie a Matteo.