"Dopo tre voli e 18 ore di viaggio eccoci a St Barth": Valentina Ferragni in vacanza con il fidanzato?

Che Valentina Ferragni abbia un nuovo amore ormai non è più un segreto, anche perché a renderlo "ufficiale" ci ha pensato la mamma di lei, Marina Di Guardo, condividendo una foto di famiglia nella quale c'era anche Matteo Napoletano. E lo confermano anche le storie che l'influencer ha condiviso su Instagram.

Valentina è partita per una vacanza, e non una qualsiasi: la meta è St. Barth, isola caraibica famosa per le spiagge bianche e i negozi di lusso. "Dopo 3 aerei e 18 ore dopo noi siamo arrivati alla nostra destinazione" ha scritto Valentina, ma con lei nella foto non c'è nessun altro. Nessun amica, nessuna comitiva, lei da sola e questo fa capire che probabilmente ancora non vuole condividere una foto ufficiale che la mostri da sola, sul suo profilo, con Matteo. Nelle storie successive si vede l'hotel in cui alloggeranno, la bellissima camera con vista mare e con un idromassaggio esterno circondato dalle piante (sotto il video). In un'altra foto si vede il tramonto, il mare calmo e poi due birre e due ciotole con delle patatine: è evidente che Valentina sia da sola insieme solo a un'altra persona.

Da sottolineare inoltre che in tutte le storie in cui viene citato l'hotel c'è la scritta "suppliedby" ovvero "fornito da", questo significa che per il soggiorno Ferragni non ha pagato in denaro, ma che verrà ripagato in visibilità (ovvero tramite i suoi profili social).