Vanessa Incontrada: "Giorgia Meloni mi fa molta paura"

Le elezioni del 25 settembre sono sempre più vicine e per i partiti i social si stanno dimostrando degli alleati quasi impossibili da abbandonare. A creare dibattito però non sono solo i leader di partito, ma anche i vip che commentano la tornata elettorale. Commenti personali, commenti più politici, ma soprattutto prese di posizione riguardo ai programmi e alle dichiarazioni. Giorgia Meloni è sicuramente la politica italiana su cui il dibattito delle ultime settimane si è concentrato di più, sono molti i personaggi noti, dei social e dello spettacolo, che hanno commentato una sua possibile elezione e tra questi compare anche Vanessa Incontrada.

L'attrice ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, dove tra le altre cose ha parlato dello splendido rapporto che ha con Carlo Conti e Claudio Bisio (che considera un "marito mancato"), in cui ha spiegato perché ha "molta paura" della leader di Fratelli d'Italia. "Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica. La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox - puntualizza l'attrice e conduttrice - mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920".

"Io credo anche nelle regole, ci devono essere, ma su certi temi, l’aborto, l’inseminazione artificiale, l’adozione, le famiglie che non devono essere per forza uomo-donna, dovremmo essere già avanti, invece percepisco che con un politico come lei retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola", ha concluso Incontrada.