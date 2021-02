Uomini e donne, il video della scelta di Davide: "Cercavo qualcosa di forte e l'ho visto in te"

"Il mio desiderio era quello di uscire con una persona che mi poteva dare qualcosa di forte e quella persona sei tu". Con queste parole Davide Donadei comunica a Chiara la sua scelta a Uomini e Donne. La romana, quasi incredula, chiede subito di potersi avvicinare e poi si butta tra le braccia del suo principe.

Per alcuni aspetti potrebbe sembrare un epilogo a sorpresa ma i fans più attenti avevano notato che nelle ultime esterne Il leccese si era mostrato particolarmente complice con la romana.

Donadei ha rivelato che a fare la differenza è stata un'esterna a Roma, su una panchina davanti alla fontana di Trevi dove ha sentito quel qualcosa in più che cercava da tempo.

Eppure il percorso tra i due non è stato così lineare, anzi, in alcuni momenti ha dichiarato che non la sentiva proprio. Un amore forse un po' diesel ma che promette di regalare emozioni.