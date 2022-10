Vittoria vestita da Gremlins è un amore: il video virale dei Ferragnez

Non è chiaro se è l'abito scelto per Halloween, fatto sta che Fedez e Chiara Ferragni - che da tempo si preparano a celebrare la festività di tradizione americana insieme ai loro bambini - hanno "vestito" la piccola Vittoria con un nuovo irresistibile costume. Dopo il costumino da Majin Bu che divenne virale a Carnevale, con la bimba che affondava letteralmente in un abito a forma di polipo rosa gigante, oggi la piccina si trasforma in un Gremlins, in omaggio al film un po' horror e un po' commedia diretta da Joe Dante nel 1984.

Nel video pubblicato da Fedez e Chiara si vede la dolce Vitto camminare nel salone dell'attico a Citylife - uno dei quartieri più prestigiosi di Milano - mentre tutt'intorno la famiglia sorride per la dolcezza della scema. In sottofondo le risate di papà Federico ma anche quelle della tata. "Mi amor", dice la nanny. Oltre 300mila like per la foto nel giro di un quarto d'ora, a raccontare ancora una volta quando la saga familiare dei Ferragnez appassioni il pubblico italiano e non solo.

Il video arriva ad una settimana dalle polemiche esplose per la presunta "sovraesposizione" che i Ferragni, sposi dal 2018 e quasi 50 milioni di follower in totale, porterebbero avanti a svantaggio dei bambini, troppo piccoli per decidere se vogliono essere esposti o meno ad un pubblico così ampio. "In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto", ha risposto Fedez alle polemiche. "Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare», ha replicato il rapper interpellato da Striscia la Notizia.