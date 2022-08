Vittoria sul tappeto elastico, la scena ripresa da Chiara Ferragni è esilarante: il video

Non sono ancora iniziate le vacanze per i Ferragnez - che probabilmente anche questa estate approderanno in Sardegna - ma a Milano il divertimento non manca. Il bellissimo terrazzo del loro attico a CityLife ospita spesso amici e serate meravigliose, come quella di ieri.

Chiara Ferragni ha invitato a cena i suoi inseparabili compagni d'avventura Veronica Ferraro, Filippo Fiora e Gianluca Omodeo per una pizzata e a farli divertire ci ha pensato Vittoria. Tra le storie pubblicate dall'imprenditrice digitale si vede la figlia scorrazzare per il balcone e ballare 'La dolce vita', hit estiva del papà. La scena più esilarante però arriva poco dopo, quando sale sul tappeto elastico e dopo aver saltato si sdraia sfinita a pancia in giù e appoggia il viso alla rete di protezione, restando così - con la faccia tirata - per diversi secondi.

Impossibile trattenere le risate, soprattutto quelle di mamma Chiara e degli amici presenti, ma anche dei tanti follower affezionati alla piccola Vittoria. Un siparietto irresistibile che sui social è già virale.

Il video pubblicato da Chiara Ferragni