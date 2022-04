"Will Smith e la moglie pronti al divorzio": le voci sulla divisione del patrimonio da 350 milioni

Divorzio in vista per Will Smith e Jada Pinkett? Così dicono le ultime indiscrezioni raccolte dai media internazionali: dopo il clamoroso episodio dello schiaffo suonato dall'attore a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, la coppia sarebbe in procinto di dirsi addio, evidentemente segnata dal gesto estremo con cui lui ha difeso la moglie destinataria di una battuta poco gradita sulla sua alopecia.

"Dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due coniugi è palpabile, hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena", ha rivelato una fonte a Heat Magazine parlando della presunta rottura che arriverebbe dopo 25 anni di matrimonio, costando sofferenza ma anche parecchi milioni di dollari. "Sarebbe uno dei peggiori divorzi nella storia del mondo dello spettacolo, che andrebbe a protrarsi persino di più di quello tra Angelina e Brad Pitt", assicurano gli insider che fanno accenno all'immenso patrimonio di lui.

Un patrimonio da 350 milioni di dollari

350 milioni di dollari: a tanto ammonterebbe il patrimonio di Will Smith che, secondo la legge della California, dovrebbe dividere esattamente a metà con la moglie in caso di divorzio. "Will ovviamente non vorrebbe che accadesse, ma ormai non avrebbe più molto da perdere", aggiungono ancora le voci argomentando sulla presunta fine della relazione con Jada Pinkett, al momento, non confermata.

La coppia, tuttavia, già in altre occasioni prima del clamoroso ultimo evento si era resa protagonista delle cronache. Come nel 2020, quando l'attrice rivelò al marito in diretta tv di averlo tradito e, un anno dopo, con Smith che, in un'intervista a GQ, ammise anche lui qualche scappatella.