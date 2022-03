Bob Dylan ha scritto un nuovo libro

Bob Dylan, vincitore del premio Nobel per la letteratura 2016, torna alla scrittura e si cimenta con una serie di saggi musicali incentrati sulla filosofia delle canzoni: il leggendario cantautore statunitense pubblicherà un nuovo libro il prossimo 8 novembre negli Usa e in contemporanea in un'altra ventina di nazioni. L'editore americano Simon & Schuster ha annunciato che si intitolerà "The philosophy of modern song". Il precedente libro della star del folk risale al 2004, quando uscì "Chronicles: Volume one".

Dylan ha iniziato a scrivere "The philosophy of modern song" nel 2010 e il suo nuovo lavoro include, secondo l'editore, più di 60 testi, in particolare su artisti come Hank Williams e Nina Simone, e sull'arte di comporre testi e melodie. "La pubblicazione del brillante e caleidoscopico lavoro di Bob Dylan sarà un tributo globale alla canzone di uno dei più grandi artisti del nostro tempo", ha detto il presidente di Simon and Schuster, Jonathan Karp. "La filosofia della canzone moderna può essere scritta solo da Bob Dylan - ha aggiunto Karp - La sua voce è unica e il suo lavoro porta a un profondo apprezzamento e comprensione delle canzoni".

Bob Dylan, che è emerso sulla scena newyorkese nei primi anni '60, ha venduto oltre 125 milioni di album in tutto il mondo e, a 80 anni, continua a esibirsi con un tour che durerà fino al 2024. Ha pubblicato il suo 39° album in studio, "Rough and Rowdy Ways", nel 2020.