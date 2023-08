Estrazione straordinaria del Superenalotto di oggi lunedì 14 agosto 2023: i numeri vincenti

SuperEnalotto: le estrazioni di oggi lunedì 14 agosto 2023 in diretta su Today.it. A causa della festività di Ferragosto, la sestina vincente del SuperEnalotto verrà estratta il 14 agosto, mentre le estrazioni del Lotto e del 10eLotto arriveranno mercoledì 16 agosto 2023. Quindi, ci sono solo i sei numeri vincenti del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar (con le relative quote). Nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 12 agosto, nessun fortunato ha centrato il '6' o il '5+1', ma ben 2 giocatori hanno centrato il 5 vincendo oltre 96mila euro ciascuno. Il Jackpot in palio per la prossima estrazione del SuperEnalotto di oggi 14 agosto sale così a oltre 40milioni di euro.

Attenzione, quindi. Niente estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10elotto nella giornata di martedì 15 agosto 2023. Come di consueto, quando le estrazioni coincidono con le festività, viene deciso di anticiparle e posticiparle. Ed è proprio quello che succederà in occasione di Ferragosto: la sestina vincente del SuperEnalotto viene estratta il 14 agosto, mentre le estrazioni del Lotto e del 10eLotto arriveranno mercoledì 16 agosto 2023.

Su questa pagina potrete trovare tutti i numeri vincenti.

SuperEnalotto di oggi: estrazione lunedì 14 agosto 2023

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, lunedì 14 agosto 2023, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Controlla le quote e le vincite: per ricaricare la diretta clicca su questo link.

