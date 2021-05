Amici, gli album di Tancredi, Aka7even, Sangiovanni e Deddy: cover e data di uscita

Come annunciato a inizio settimana Tancredi, Aka7even, Sangiovanni e Deddy hanno firmato il loro primo contratto discografico e a otto giorni dalla finale che decreterà il vincitore di Amici20 i quattro cantautori hanno annunciato l'uscita dei loro album.

La major Sony Music Italy, con l’etichetta Columbia Records, ha ingaggiato Aka7even; la major Warner Music Italy ha scelto Deddy e Tancredi, la Sugar ha firmato per avere nel suo team Sangiovanni.

L'ep di Sangiovanni

Dopo il grande successo dei suoi singoli "Lady", "Gucci Bag" e "Tutta la notte", i fan di Sangiovanni sono in tepidante attesa per l'uscita del suo ep. Si chiamerà proprio come lui "Sangiovanni" e, come si vede dalla foto pubblicata sui social, la copertina avrà un fondo rosa con in primo piano il suo volto. Le canzoni che lo compongono sono "Guccy bag", "Lady", "Malibù", "Hype", "Tutta la notte" e la cover di "Maledetta Primavera". Sarà disponibile negli store online e fisici dal 14 maggio. E' già possibile preordinarlo.

L'album di Aka7even

Anche per Aka7even la scelta per il nome del suo primo album è ricaduta sul suo nome d'arte. Tramite Instagram il cantautore ha dato il via al preordine del suo lavoro che sarà composto da due dischi con le canzoni: "Yellow", "Eazy", "Mille Parole", "Fuori", "Strike", "Mi Manchi"; nel lato B "Luna", "Black", "Blue", "Loca", "Rolly Stone" e "Tour Eiffel". Il disco sarà pubblicato il 21 maggio.

L'ep di Deddy

Il cantautore torinese ha scelto di chiamare il suo primo album con il nome della canzone più amata: "Il cielo contromano". Deddy ha deciso di non pubblicare quali altre canzoni ci saranno nel disco, ma è sicuro che saranno presenti anche "0 passi" e "La prima estate".

L'ep di Tancredi

Tancredi è stato l'ultimo tra i quattro ad annunciare l'uscita del disco. I suoi singoli "Las Vegas" e "Fuori di testa" hanno conquistato il pubblico e il 14 maggio sarà pubblicato l'ep "Iride". In totale sette canzoni: "Iride", "Bella", "Balla alla luna", "Leggi dell'Universo", "Las Vegas", "Alba" e "Las Vegas".

La finale di Amici20

Sabato 15 maggio si svolgerà la finale di Amici20. Al momento i finalisti certi sono tre su quattro: Sangiovanni, Giulia e Aka, il quarto finalista sarà svelato sabato 8 maggio durante la messa in onda della semifinale che è stata registrata giovedì 6 maggio. QUI le anticipazioni.