Amici story | Che fine ha fatto Marta Mason: una vita da attaccante, tra calcio e musica

Marta Mason oggi ha 29 anni, vive a Verona e si divide tra la sua attività di massoterapista, le produzioni video e...la musica che, dalla sua partecipazione ad Amici 16, non ha più lasciato. Marta Mason nasce con i piedi buoni (dote che l'ha portata a giocare in serie A e a vestire la maglia della nazionale) ma anche con una bellissima voce che nel 2016 seppe conquistare gli insegnanti del talent show Mediaset che la vollero come allieva della scuola di Amici. Da allora sono passati degli anni e dopo un gran lavoro su di sé Marta Mason ha trovato la sua identità musicale.

Nelle scorse settimane è uscito "Goccia", il brano (in italiano e spagnolo) che porta la firma (e ovviamente la voce) di Marta Mason e che ha accompagnato il lancio del primo profumo dell'imprenditrice e modella brasiliana Dayane Mello.

Con una maturità e una consapevolezza maggiore, Marta Mason parla della sua esperienza ad Amici.

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famosa"?

Il mio sogno di bambina era di giocare e cantare a San Siro. Giocando non ci sono arrivata perchè ho lasciato il calcio nel momento in cui si stava sviluppando, ma ho realizzato il sogno di vestire la maglia della nazionale e giocare in serie A...come cantante, ho infinito tempo per poterci arrivare.

Cosa ti ha spinto a partecipare?

In primis la possibilità di studiare canto gratis. Ero convinta di non entrare, non avevo mai studiato canto se non per qualche mese, non avevo un’etichetta dietro e quando mi hanno assegnato il banco mi sono detta: "Bene, e adesso cosa faccio?"

Cosa diresti oggi a quella ragazzina che ha preso parte al talent?

Direi di lasciarsi andare, prima di entrare mi darei un consiglio di business: entra con un progetto musicale tuo, scrivi dei brani.

Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

Avrei voluto andare al Serale, il mio sogno era incontrare Elisa e avere lei che come cocah, ma c’era una parte di me che non vedeva l’ora di tornare a casa. Una volta uscita dal programma sono tornata a casa e ho dormito 10 giorni, avevo bisogno della mia comfort zone. Mi sono esibita poco ad Amici: quando sono entrata, per la proposta di eliminazione e per l’esame di sbarramento.

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

Nel percorso ero molto unita con Vittoria, Valentina, Elisa, Thomas e Giada. Erano forse le persone più simili a me, alle prime armi, che avevano le mie stesse paure e sono le stesse persone che sento tutt’ora. La morte di Mike (Michele Merlo) ci ha riavvicinato molto come gruppo, ci siamo risentiti ma ci siamo poi anche persi.

A quale insegnante ti senti di dire grazie?

A tutti, a Rudy Zerbi perchè all’inizio mi ha dato molta forza ma anche gli altri perchè anche nei No sono stati molto dolci.

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

Come ho detto prima, dopo Amici ho avuto bisogno di ritrovare la mia dimensione. Non ho vissuto un trauma da "calo della popolarità". Ho avuto solo bisogno di tempo per me e per la mia musica.

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? E' stato difficile?

Mi faceva effetto perchè prima di Amici ero la Mason del calcio poi sono entrata nel programma e sono diventata la Marta di Amici.

Com’è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

Nel 2017, dopo l'esperienza ad Amici, è uscito il mio primo singolo, "I Walk Alone". Poi sono tornata nuovamente al calcio giocato ma di lì a poco ho anche deciso di smettere definitivamente. Ho avuto bisogno di tempo per trovare la mia strada, ci ho messo tre anni per trovare la mia identità musicale, per uscire con l’Ep che includeva “La legge di attrazione”, “Ogni cosa cambia” e “Tra il letto e l’abitudine”. E da lì sono partiti altri progetti tra cui "Goccia" e altri che usciranno prossimamente.

Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

Non ho più seguito il programma. L’anno dopo la mia partecipazione, un po’ si ma provavo anche molta gelosia perchè ho fatto il programma senza essere pronta, ma poi ho fatto pace con me stessa. L’unica persona che mi è piaciuta nelle edizioni post è Sangiovanni, perchè mi sembra un ragazzo molto semplice, ha strada per diventare molto profondo.