Le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata di Amici

Come ogni giovedì è stata registrata la puntata del Serale di Amici che andrà in onda il sabato

Il giovedì è il giorno in cui viene registrato il Serale di Amici e come ogni settimana i social si popolano di spoiler, anticipazioni e commenti. Gli allievi in gara sono sempre meno e la tensione inizia a farsi sentire. La settima puntata andrà in onda sabato 1 maggio, in prima serata, su Canale5.

Da qui in poi spoiler

Amici20: le anticipazioni della settima puntata del Serale

Giovedì 29 aprile a Roma è stata registrata la nuova puntata del Serale di Amici. Anche in questa puntata ci sarà una sola eliminazione e per la prima volta andranno al ballottaggio finale tre ballerini: Samuele (Pettinelli-Peparini), Alessandro (Arisa-Cuccarini) e Serena (Celentano-Zerby). tando ai rumors, a lasciare la scuola è l'allievo della Peparini. Anche questa settimana Giulia vince il Premio Tim.

La giuria avrebbe salvato subito Serena, secondo quanto riportato dal Vicolodellenews, quindi a giocarsi la salvezza sono stati Samuele e Alessandro. L'eliminato sarà svelato sabato sera.

Amici: gli ospiti della sesta puntata del Serale

Dopo il grande successo della scorsa puntata torna il grande comico Nino Frassica e poi ancora Loredana Bertè e l'ex concorrente di Amici Giordana Angi.