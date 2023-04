Chi è Mattia Zenzola di Amici: età, origini, fidanzata

Mattia Zenzola era in procinto di approdare al serale di "Amici 21" quando un brutto infortunio lo ha bruscamente frenato. Tornato grazie ad una promessa fattagli da Raimondo Todaro, il ballerino è ufficialmente un concorrente della ventiduesima edizione di Amici. Dalla famiglia al ballo latino-americano, dalle polemiche alla fidanzata: ripercorriamo il suo cammino.

Chi è Mattia Zenzola, ballerino di Amici 22

Mattia Zenzola nasce a Bari il 15 gennaio del 2004. Ancora bambino, si appassiona al mondo del ballo nel modo più naturale possibile: la madre è infatti una insegnante di zumba e Mattia in tenera età comincia a muovere i suoi primi passi. Non solo, perché da piccolo ha l'opportunità di trovarsi a stretto contatto con il ballerino e coreografo colombiano Alberto "Beto" Perez, l'inventore della zumba. Mattia si specializza poi nel ballo latino americano.



Nel corso della sua giovinezza Mattia Zenzola partecipa, nel 2017 ai campionati del mondo di ballo latino a Bucarest e si è classificato in prima posizione ai FIDS italiani. Quando decide di prendere parte alla ventunesima edizione di "Amici" il suo cammino sembra estremamente positivo: per volere di Raimondo Todaro, molto colpito da una sua esibizione di latino-americano, Zenzola è protagonista di una serie di ottime prove. Sul più bello,a pochi passi dal serale, ha un infortunio alla caviglia ed è costretto al ritiro. Ma la sua esperienza con il talent di Canale 5 non finiosce qui.

Rimessosi in corsa, Mattia torna in corsa diversi mesi dopo, ma stavolta per l'edizione successiva di Amici, la numero 22. Una promessa a lui fatta da Todaro, che lo ha rimesso in carreggiata. Non sono però mancati dei momenti critici: più che per gli esiti artistici, alcuni comportamenti del ragazzo non sono piaciuti ai professori al punto che in una circostanza, nel novembre del 2022, Todaro lo ha mandato in sfida perché non abbastanza pulito e ordinato in casetta. In pista, però, Mattia ha convinto e nel marzo del 2023 ha portato a casa l'ambita maglia dorata per il serale.

Grazie ad "Amici 22" Mattia conosce la ballerina Maddalena Svevi. Tra i due nasce una reciproca simpatia, seguita nel mese di ottobre da un bacio. Tra i due sembra esserci un rapporto tenero e romantico, ma nel mese di dicembre si manifestano incomprensioni che non riesco ad essere superate. Mattia e Maddalena si lasciano poco dopo.