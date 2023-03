Amici 2023, le tre squadre che si sfideranno al serale

L'edizione numero 22 di Amici entra nel vivo: sabato 18 marzo 2023 il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi passa alla fase finale che si concluderà con la vittoria di uno dei 15 concorrenti chiamati a contendersi il trofeo. Nel daytime di oggi sono state ufficializzate le tre squadre chiamate a sfidarsi nel Serale, ognuna con cinque contendenti che faranno capo a due professori.

Con i prof Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci sono Aaron, cantautore, Gianmarco, ballerino di hip-hop, Isobel, ballerina, Piccolo G, cantautore, e Ramon, ballerino di danza classica. Della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo fanno parte Alessio, ballerino di hip-hop, Angelina Mango, cantautrice, Cricca, cantautore, Mattia, ballerino latinoamericano, e NDG, cantautore. Infine, con Raimondo Todaro e Arisa ci sono Federica, cantante, Maddalena, ballerina, Megan, ballerina, Samu, ballerino di hip-hop, e Wax, cantautore.

Il serale di Amici 22, in partenza sabato prossimo, andrà in onda per nove settimane, e dunque fino a sabato 13 maggio. Nel corso della prima serata ci saranno due eliminazioni.