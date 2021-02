Gf Vip, anticipazioni puntata stasera: Walter Zenga e il figlio Niccolò entrano nella Casa; nuovi finalisti

Stasera, venerdì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Ecco tutte le anticipazioni dell'appuntamento di ciò che vedremo in onda.

Gf Vip, anticipazioni puntata: Walter Zenga entra nella Casa

È tempo di “reunion” famigliare nella Casa di “Gf Vip”: Walter Zenga incontra entrambi i figli Andrea e Niccolò per un definitivo e agognato chiarimento. Com'è noto, infatti, Andrea non ha mancato di accusare il padre di essere stato un genitore assente nel corso della sua esperienza nel loft di Cinecittà. Accuse che sono state respinte dall'allenatore, che nel frattempo ha avuto un'altra moglie dopo Roberta Termali, mamma di Andrea. Il campione sportivo, insomma, è pronto a tornare per un nuovo incontro dopo quello avvenuto qualche settimana fa, in cui già è parsa chiara la sua volontà di distendere i rapporti.

Tutto sta nel capire se Andrea sarà capace di mettere da parte la sua rabbia: come raccontato di recente da una testimone d'eccezione, ovvero la wedding planner del matrimonio di Niccolò, infatti, Andrea è molto arrabbiato col padre, tanto da schivarlo costantemente. Sarà questo il momento di metterci una pietra sopra?

Tutti i litigi nella Casa

Negli ultimi giorni, tante discussioni nel loft di Cinecittà: Tommaso e Stefania hanno messo in dubbio l’autenticità di Maria Teresa, dopo l’intervento di Francesco Baccini nella scorsa puntata. E anche fuori dalla Casa, Cristiano Malgioglio ha qualcosa da ridire alla Ruta. Stasera i due si confronteranno senza troppi peli sulla lingua. Un altro scontro che ha accesso gli animi della Casa è stato quello tra Giulia e Stefania, due donne che hanno saputo mostrare, nel corso di questa edizione, il loro carattere forte e deciso.

Un nuovo posto in finale

La finale del 1° marzo è sempre più vicina e altri concorrenti si contenderanno un posto per arrivarci. Al televoto, invece, ci sono Samantha, Maria Teresa e Andrea Zenga. Chi dovrà abbandonare il gioco?