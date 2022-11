"Imita Belen, mi fa innervosire": lo sfogo di Antonino contro la concorrente del GF Vip

E’ noto ormai che Antonino Spinalbese proprio non sopporti Nikita Pelizon. L’hairstylist non le rivolte più la parola, ed è convinto che ogni cosa che la ragazza faccia sia una provocazione nei suoi confronti. L’ultima che a detta del 27enne la friulana avrebbe escogitato sarebbe imitare la sua ex compagna Belen Rodriguez. E’ infatti noto che tra i due ex, genitori della piccola Luna Marì, non scorra buon sangue, tanto che la showgirl argentina ha minacciato il ligure di querela qualora la nomini nel reality di Canale5.

Nikita imita Belen

Antonino ieri sera si è confidato con Sara Altobello spiegandole che Nikita direbbe di sovente un’espressione spesso associata a Belen, con il solo intento di provocarlo. “Oh mio Dio!”, questa è la frase incriminata che ad Antonino fa tanto pensare alla celebre ex mandandolo su tutte le furie. “Quella (Nikita) ti guarda così, tu le chiedi ‘che cos’hai?’ e lei ti dice ‘niente, perché?’. E quindi… Ma lei fa bene, perché questo gioco è così”, esordisce Spinalbese asserendo, come già fatto in passato, che la Pelizon sia un abile stratega.

Poi il coiffeur rincara la dose tirando in ballo la mamma di sua figlia. “Vuoi sapere cosa fa quando passa da me? Dice una frase che dice sempre… (Belen, aggiunge Antonino a bassa voce per non farsi sentire). Pensa che nervosismo mi tira fuori. Mi passa e mi fa ‘Oh mio Dio’, ha presente no? Sempre. Pensa se me lo facesse un uomo”, conclude. Non contento il parrucchiere mima con il corpo il gesto di una testata, che evidentemente vorrebbe rivolgere alla coinquilina. Un comportamento questo che ha indignato alcuni telespettatori, indispettiti dal violento gesto. Inoltre molti commentatori dei social hanno immediatamente fatto notare come Nikita Pelizon dica spesso “Dios mio” e non “Oh mio Dio”. Un modo per rifarsi all’ex coinquilino Amaurys Perez, che nella Casa del GF Vip utilizzava spesso questo modo di dire. Un’espressione che la ragazza evidentemente ha fatto sua e non di certo una tattica per provocare Spinalbese.