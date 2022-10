Antonino Spinalbese contro Nikita Pelizon: "E' furba e provocatrice"

Ormai è guerra aperta tra Antonino Spinalbese e Nikita Pellizon. Ieri sera parlando con Carolina Marconi e Alberto De Pisis, l’hairstylist ha ribadito la sua antipatia verso la ragazza, con cui ha spesso avuto discussioni. Mentre i due vipponi spiegavano perché trovano la Pelizon una persona piacevole, l’ex di Belen dal canto suo non fa dietrofront sulla sua posizione, dicendo che si sente preso in giro dall’influencer: “Cristina aveva il carattere un po’ come ho io. E quando uno percepisce che ti sta prendendo un po’… Nikita molte volte ha talmente tanta calma – è una bravura la sua – che ti stuzzica con il modo che ha di guardarti. Quindi ti fa mandare al cervello”.

La discussione con Nikita

Antonino ripercorre poi uno dei numerosi litigi avuti con l’ex concorrente di Pechino Express: “Quando dopo abbiamo avuto quella discussione lì io me ne sto per andare in bagno che mi ha guardato ti giuro veramente mi voleva mangiare con lo sguardo. Io non volevo fare niente, dopo tutta questa roba poi le ho detto ‘va beh senti Nikita va in cucina e io vado di qua’. A un certo punto sto per passare e mi fa comunque ti volevo fare i complimenti per come hai pulito la cucina (imita l’accento di Nikita, ndr). Mi dico ma questa cosa è?”.

Nikita: “furba e povoactrice”

Spinalbese è perentorio su Nikita, secondo lui la ragazza è una provocatrice sottile: “Uno dice ‘ma invece è carina’, invece no. Sì è carina, è gentile, assolutamente. Però ti provoca in una maniera molto sottile e delicata. Lei è delicatissima, è molto furba e astuta, assolutamente. Ed è un vanto. Quindi cosa succede… non parliamo, ci sono sette persone, ‘Antonino mi fai vedere come si accende il forno’ (imita la sua voce, ndr). Amore mio ma parli con tutti e sette di loro, ma perché me lo devi venire a chiedere a me? Lo sa che io ho espresso questo parere nei suoi confronti e mette in difficoltà. Lo sa che io sono diretto, non ho voglia, non mi stai simpatica, cosa ci posso fare. Non ce l’ho con te, però ti stuzzica. I modi suoi sono carinissimi assolutamente, ma lo fa apposta. E’ andata lì dentro ‘Antonino non mi fa i capelli’. Ah no? E il colore chi te l’ha fatto?”

Insomma secondo il parrucchiere la Pellizon tenta di legare e mostrarsi cordiale con lui, nonostante sia consapevole della sua antipatia. Questioni di strategia?