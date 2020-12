GF Vip, Dayane Mello minaccia di andarsene nella notte: la scenetta con Stefania Orlando

Confronti, scontri e confessioni a favore di telecamere sono stati gli elementi che hanno caratterizzato la 29esima puntata del GF Vip in onda ieri, lunedì 28 dicembre, segnata dalla straordinaria presenza di Maria De Filippi come ospite d’eccezione. Ma una volta spente le luci della diretta televisiva di Canale 5, quelle rimaste accese nella Casa a favore del pubblico sintonizzato nella notte hanno ripreso Dayane Mello e Stefania Orlando alle prese con un botta e risposta decisamente diverso dai soliti litigi.

Tutto è nato dalla minaccia scherzosa della modella che, terminata la puntata, ha annunciato scherzosamente di aprire la porta rossa e andare via. “Vado via, basta, non voglio fare Capodanno qui”, ha ripetuto Dayane per poi rivolgersi a Stefania chiedendole di trattenerla. Pronta la replica di Orlando: “Se non ci fosse Dayane, possiamo dirlo perché non siamo migliori amiche, con chi posso litigare?”. Insomma, tra le due pare essersi creato un clima molto diverso dal solito, considerando le dichiarazioni che Dayane aveva fatto su Stefania appena qualche ora prima. Quanto questa tregua durerà, sarà il tempo a dirlo…

Dayane vuole uscire dalla porta rossa e inizia la scenetta Brasilonia più bella di sempre #GFVIP pic.twitter.com/q0NeFkccmW — amazzone (@parliamoditz) December 29, 2020

Dayane Mello tuona: “Tommaso, Stefania e Maria Teresa mi stanno sul ca**o”

“Mi stanno sul ca**o. Sono due tre dei vecchi. Però due di questi sono i preferiti del pubblico": così Dayane parlava di Tommaso, Stefania e Maria Teresa in riferimento alla nomination da fare durante la puntata. "Questo è un grande problema e non so se faccio la cosa giusta. Cosa metto Tommaso e Stefania? Non usciranno mai. Sono i preferiti del pubblico fuori si è capito non sono mica stupida…” affermava ancora Dayane che poi ha nominato Giulia Salemi, in nomination insieme a Giacomo Urtis, Mario Ermito e Andrea Zenga. Ma chi tra loro sarà eliminato dal gioco lo si scoprirà tra due puntate: quella speciale di Capodanno, infatti, non prevede addi, ma solo tanto divertimento.