Delia Duran lascia l'appartamento di Alex Belli e scrive questo messaggio

Realtà o finzione (a beneficio mediatico) non è dato sapere, ma di certo c'è che il triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran non risparmia alcun colpo di scena. L'ultimo ieri, quando la modella Delia ha deciso di lasciare l'appartamento in cui vive con l'attore e fotografo dopo che quest'ultimo ha ammesso di essersi innamorato della sua coinquilina di Grande Fratello Vip.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso? La confessione di Alex di ritenersi innamorato di entrambe, ovvero sia della moglie (o presunta tale, visti certi pettegolezzi) che della ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Parole pronunciate nel corso dell'ultima puntata e a seguito delle quali Delia ha deciso di fare fagotto e andarsene dal nido d'amore che condivide con la sua metà.

E' lei stessa ad annunciare la dipartita dalla casa che condivide con Alex. Lo fa attraverso un messaggio condiviso su Instagram. "Sono stati giorni complessi - si legge tra le Instagram Stories, in un messaggio scritto in bianco su un funereo sfondo nero - Vi ringrazio per l'affetto che mi avete mostrato. Ora però mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, dal gossip, lontano da casa. A presto, Milano".

Poche, stringate parole che raccontano però come la situazione abbia raggiunto il limite. Come reagirà Alex una volta appreso il trasferimento della compagna? Non resta che aspettare la prossima puntata della soap, in onda domani in prima serata su Canale 5.

Alex ammette: "Amo entrambe"

Del resto Belli non poteva aspettarsi reazione diversa. Da settimane ormai non si parla d'altro all'interno della Casa di Cinecittà: l'attrazione tra lui e Soleil Sorge è palpabile, ma i due sono costretti a resistersi perché, fuori dal gioco, lui è impegnato da un anno circa, con Delia. Poi, qualche giorno fa, l'ammissione: "Con Sole ci siamo incontrati con una connessione incredibile e quando ho sentito questa cosa nel cuore... era l'ultima cosa che pensavo di poter provare. Siamo in una bolla, in una macchina che accelera tutto, ma a me piacerebbe tenere Soleil in questo modo: se c'è una cosa di cui dobbiamo vergognarci è di amare".

Ed è proprio su questo punto che il conduttore del programma ha insistito, inserendo nel discorso anche la posizione della moglie di Belli, Delia, che nelle scorse settimana gli aveva chiesto dei chiarimenti: "Delia sa benissimo quanto ci amiamo, chi ha definito che uno non posso amare nonostante abbia un'altra situazione?". Lo ha definito Delia, che lo ha ufficialmente mollato.