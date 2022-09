GF Vip, Elenoire Ferruzzi attratta da Luca Salatino. Lui sbotta: "Faccio un macello"

"Io sono fidanzato, per me esiste solo la mia donna": così, con qualche accenno di nervosismo nei toni del discorso di questa notte, Luca Salatino ha lasciato intendere che l'interesse manifestato nei suoi confronti da Elenoire Ferruzzi non abbia in alcun modo sbocco in un'eventuale reciprocità.

Tutto è partito dalle ore precedenti alla diretta del Grande Fratello Vip di giovedì 22 settembre, quando la showgirl icona Lgbt ha detto chiaramente di essere attratta dal ragazzo: "Non mi interessa che è fidanzato", ha detto l'ex tronista ad Alberto De Pisis che le ricordava il profondo legame con la fidanzata Soraia. Da subito tra Luca ed Elenoire si è instaurato un bel rapporto di confidenze e racconti, ma se per Ferruzzi può essere l'inizio di qualcosa di più, per Salatino la certezza è che non si possa andare oltre. E seccamente ha voluto ribadirlo nella notte.

Alberto: “È molto innamorato, è anche molto protettivo, ha molto timore che lei (Soraya) sia gelosa”

Elenoire: “A me non me ne può fregar de meno, non è innamorato per niente”

Alberto: “Si dai”

Elenoire: “NO”



Salatino frena su Ferruzzi: "Non devo chiarire nulla"

"Ma che ti ho fatto capire? Io sono fidanzato" ha ribadito Luca riportando il dialogo avuto con Elenoire che evidentemente le aveva detto di essersi illusa per il suo atteggiamento confidenziale. "Per me ci può stare pure la donna più bella... Non fate passare questi messaggi ché faccio un macello" ha detto ad Antonino Spinalbese, Pamela Prati e ad gli altri inquilini della Casa che gli hanno consigliato di chiarire l'equivoco con lei. "Non devo chiarire nulla, mi ha mancato di rispetto" ha aggiunto Luca.

Chiarimento che poi è stato cercato, ma con scarsi risultati: "Per me è stato un gioco, se tu l'hai interpretato in altro modo mi spiace" ha detto Luca parlando da solo con Elenoire che, dal canto suo, ha ribadito di esserci rimasta male: "Io ho dei sentimenti, posso provare un'attrazione... Per te è un gioco? Ok, va bene", ha affermato, chiudendo l'argomento che per ora non sembra avere ulteriori sbocchi di distensione.

