Gf Vip, Elisabetta Gregoraci a Petrelli prima di uscire: "È stato bello e importante tra noi"

(Nel video Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli nel tugurio)

L'avventura di Elisabetta Gregoraci al Gf Vip sta per finire. La showgirl ha deciso di abbandonare il reality, ma ha voluto trascorrere l'ultimo weekend in Casa e lunedì uscirà. Prima di andarsene, il Grande Fratello le ha concesso di passare una notte nel tugurio insieme a Pierpaolo Petrelli, con cui ha instaurato un legame molto intenso in questi mesi.

Tra loro, dopo settimane di forte complicità e attrazione - che lei ha sempre cercato di controllare - il rapporto si è affievolito, anche se resta un grande affetto e dei bellissimi ricordi, come gli confida Elisabetta: "Quante cose abbiamo fatto. Se pensi a tutte le cose fatte ti rendi conto quanto tempo sei stato qui dentro. Sono proprio contenta. Sono stata forte, non me lo aspettavo". Pierpaolo continua ad ascoltarla: "È stato bello. Ho detto ad Alfonso che mi sento più forte dopo questa esperienza. Mi ha fortificato. Ci sono state giornate proprio nere, ma altre belle ed emozionanti".

Petrelli la pensa come lei e insieme ricordano tutti i momenti più belli, dalle prove in piscina ai giochi, le serate a tema, il compleanno di Patrizia. Elisabetta nei suoi confronti nutre un affetto sincero e prima di andarsene non può non ribadirglielo: "Devo dire che è stato importante sia per me che per te. Questo rapporto è bello così, anche se poi non è nata una storia d'amore. Però è così bello, ci vogliamo così bene, abbiamo condiviso un sacco di momenti belli". Pierpaolo, però, avrebbe voluto un finale diverso.