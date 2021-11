Miriana chiude con Nicola: "Un uomo con una rabbia così non lo faccio avvicinare alla mia famiglia"

(Lo sfogo di Miriana contro Nicola)

Le parole pronunciate da Nicola Pisu riecheggiano ancora nella Casa del GF Vip. "Vai da chi ti tratta male, questo ti meriti", ha affermato il concorrente rivolgendosi a Miriana Trevisan che, dal canto suo, ha manifestato l’intenzione di non perdonarlo nonostante le scuse pronunciate su richiesta di Alfonso Signorini.

Terminata la diretta televisiva, la showgirl si è sfogata a lungo con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani: “È stato terribile, ma lo è da tre giorni e non riesco a spiegarlo” ha osservato: “Sono giorni che fa così con me e io gli avevo solo detto: ‘Ci vediamo dopo fuori’. Perché l’avevo avvertito, basta. (…)E lui ha reagito con rabbia. Io se vedo una persona con rabbia così, un uomo, non lo faccio avvicinare alla mia famiglia. Perché ho visto come si è comportato in questi giorni”.

Miriana Trevisan ha poi aggiunto di non condividere affatto lo spirito di chi tenta di comprenderlo in relazione al suo passato difficile: “Adesso stanno dicendo: ‘Eh ma lui poverino’, lui poverino niente. A questo punto basta. (…) Sei ferito sì, ma non arrabbiato e aggressivo”.

Il commento di Nicola Pisu

A questo punto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan sembra calato il gelo. Il figlio di Patrizia Mirigliani si è detto pentito delle parole pronunciate in puntata nei confronti della donna verso cui aveva iniziato a provare dei sentimenti, ma resta forte la delusione nei suoi confronti. Quanto alla discussa frase rivolta a lei: “Era inteso per dire: ‘Io ti ho sempre tratto bene’. Ecco perché le ho detto: ‘Vatti a far trattare male da un altro‘” ha precisato il concorrente che si trova in nomination e, proprio in virtù di quanto accaduto, ha confidato di non sapere se restare o meno in gioco. A infastidirlo è la presenza di "una persona" che, considerato l'accaduto, è facile capire chi possa essere.