Nikita Pelizon torna sui social dopo la vittoria: nella notte, il video dietro le quinte del programma

NIkita Pelizon è tornata sui social da vincitrice del Grande Fratello Vip. La modella e influencer ha trionfato alla fine di una lunga puntata che non ha mancato di riservarle grandi sorprese già prima del verdetto, con tutta la tutta la sua famiglia riunita per abbracciarla e darle il sostegno di cui aveva bisogno in una serata così importante. Poi il verdetto finale che l'ha decretata trionfatrice nel confronto finale con Oriana Marzoli e la gioia incontenibile espressa in diretta e anche a telecamere spente con un videomessaggio pubblicato nella notte su Instagram.

"Sono stragasata! Grazie mille di tutto il sostegno che mi avete dato, ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto" ha urlato allo smartphone Nikita dietro le quinte dello studio televisivo di Canale 5: "Vi ringrazio moltissimo per avermi capita. Abbiamo vinto insieme, se non era per voi col cavolo... Grazie!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è Nikita Pelizon

Ora per Nikita Pelizon, che si porta a casa il montepremi di 100mila euro di cui la metà da devolvere in beneficenza, si apre una nuova fase della sua vita che già l'ha vista protagonista del mondo dello spettacolo. La 29enne triestina, già nota per aver partecipato a "Temptation Island" come tentatrice e recitato nella fiction di Rai 1 "Un passo dal cielo" con Terence Hill, nel 2020 ha partecipato anche a "Ex on the Beach", dove ha incrociato l'ex fidanzato Matteo Diamante. La consacrazione è arrivata nel 2022, quando ha partecipato insieme a Helena Prestes a "Pechino Express”.