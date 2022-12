Esclusa dal Gf Vip perché troppo vecchia: "L'assicurazione non mi copre"

Una doccia ghiacciata per uno dei volti più noti, e longevi, della televisione e del cinema italiano. Sandra Milo avrebbe voluto moltissimo partecipare a questa edizione del Grande Fratello. Era già tutto pronto, con Alfonso Signorini ci aveva già parlato e anzi lo stesso conduttore non aspettava altro se non il momento in cui Milo avrebbe varcato la famosa porta rossa.

Qualcosa però è andato storto e a raccontarlo è stata la stessa Milo in un'intervista a Cusano Media Group in cui ha spiegato che per il reality lei è troppo "vecchia". "Il GF Vip volevo farlo e avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia". Sandra Milo a marzo compirà 90 anni, questo significa che avrebbe potuto festeggiare questo importante compleanno proprio dentro la casa (lo show terminerà ad aprile).

Per l'attrice il Gf sarebbe stato il secondo reality show e siamo sicuri che avrebbe regalato molti momenti di grande intrattenimento: nel 2010 partecipò all'Isola dei Famosi e arrivò fino alla semifinale.

I concorrenti del Grande Fratello Vip

Lunedì ai concorrenti è stata data la possibilità di abbandonare la casa senza alcune penali, l'unico ad aver scelto di dire addio al reality è stato Luca Salatino. L'ormai ex concorrente era già da tempo che affermava di voler lasciare il programma, non riusciva più a stare lontano dalla sua compagna e poi nell'ultimo anno ha vissuto sempre sotto i riflettori: prima come corteggiatore a Uomini e Donne, poi come tronista e ovviamente come non parlare dei mesi che ha trascorso sotto il grande occhio del Gf Vip.

Nonostante fosse un abbandono annunciato, è stato un duro colpo per lo show che si è anche trovato costretto ad affrontare la squalifica di Riccardo Fogli a meno di 24 ore dal suo ingresso nella casa soli pochi giorni fa. Il reality andrà in onda fino ad aprile e siamo sicuri che il cast subirà notevoli cambiamenti.