Isola dei Famosi, chi è Laura Maddaloni: dall'età alle figli all'amore con Clemente Russo

Chi è Laura Maddaloni concorrente dell' Isola dei Famosi 2022 ? Dal lavoro alla vita privata, di seguito tutte le informazioni sulla ex campionessa di judo e oggi personal trainer che dal 21 marzo è nella squadra dei naufraghi protagonisti del reality condotto da Ilary Blasi. Nel cast anche il marito Clemente Russo.

La carriera di Laura Maddaloni e il fratello Marco

Laura Maddaloni è nata a Napoli l'11 aprile 1980. Figlia dell'allenatore di judo Giovanni Maddaloni e sorella di Marco Maddaloni e Pino Maddaloni, entrambi judoka di caratura internazionale, anche lei ha alle spalle una carriera nello sport da combattimento. Nel 2001 ha vinto la medaglia di bronzo nell'europeo a squadre e nel europeo per club, nei 57 kg. Maddaloni ha fatto parte della spedizione italiana ai Giochi del Mediterraneo di Almería 2005, dove ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo dei -57 kg. Oggi è una personal trainer.

L'amore con Clemente Russo e le figlie

Nel 2008 Laura Maddaloni ha sposato il pugile Clemente Russo, anche lui concorrente dell'Isola dei Famosi. Al marito ha dimostrato tutto il suo sostegno quando è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per i commenti relativi alle dichiarazioni di Stefano Bettarini: "Stava male. Mio marito arrivava da quattro anni tosti per le qualificazioni alle Olimpiadi e poi le stesse Olimpiadi non sono andate come sperava" disse allora: "Clemente è un uomo di grande sensibilità. La cosa che mi ha subito detto uscito dalla casa del Gf è stata ‘spero di non averti delusa e di non averti fatto male’".

I due hanno avuto tre figlie, Rosy, nata il 9 agosto del 2011, e le gemelle Jane e Janet nate nel 2013, e nel 2017 hanno rinnovato le promesse di matrimonio nel con una cerimonia trasmessa in diretta a Domenica Live. Alle sue bimbe Laura ha dedicato un pensiero non appena è stata ufficilizzata la sua partecipazione al reality: "Una cosa è certa tornerò più forte di prima, e insieme conquisteremo e realizzeremo ogni nostro sogno" ha scritto a corredo della foto delle piccole pubblicata su Instagram.

Laura Maddaloni su Instagram

Su Instagram Laura Maddaloni è @maddalonilaura e si definisce come "ex campionessa di judo e personal trainer, mamma di tre splendide bimbe" spesso protagoniste dei suoi scatti.