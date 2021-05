Isola, Gilles Rocca: "Un mese e mezzo di covid mi hanno cambiato. Ho infettato Miriam, ho avuto paura"

Il Gladiatore sconfitto dall'Isola. Gilles Rocca è rimasto schiacciato dalla fame, il sole, il mare e dalla solitudine e così la scorsa puntata ha chiesto di essere nominato. Durante la quattordicesima puntata l'ex fonico di Sanremo ha cercato di spiegare l'origine della sua sofferenza.

Isola: Gilles e il covid

Elettra Lamborghini ha chiesto a Gilles perché non abbia abbandonato l'Isola se stava così male e il naufrago ha risposto in modo molto diretto: "Ci sono molti vincoli e penali, non potevo eliminarmi. A Sanremo forse solo tu puoi permetterti di ritirarti".

"Ho avuto un mese e mezzo il covid, a Natale, forse se avessi partecipato all'Isola in un altro periodo della mia vita sarebbe stato diverso. Sono stato ricoverato subito, dopo 10 gioni, ero molto debilitato, il primo mese sono dimagrito molto. Essendo io uno sportivo e non avere più la forza fisica mi ha portato a perdere anche quella mentale. In più non avere una persona casa che ti da la forza è dura e mi sono buttato ancora più giù" con queste parole Gilles ha spiegato la sua sofferenza. "Mi allontanavo dal gruppo perchè non volevo pensare sui miei compagni più di quanto facessi e così mi isolavo" si è giustificato il naufrago.

"Io ti chiedo scusa per averti giudicato - Iva Zanicchi è intervenuta in sostegno a Gilles -, non è facile superare una malattia come questa, io che sono sempre stata molto solare e mi capita di ritrovarmi a piangere con attimi di depressione".

"Grazie Iva, per me è stata dura. Sono stato separato da Miriam per un mese e mezzo... anche la sua mamma l'ha preso ed è stata 17 giorni in terapia intensiva e io gliel'ho attaccato, mi sento in colpa ma lo so che non si può parlare di colpe. Siamo stati lontani a Natale, compleanno, anniversario. La paura di poter uccidere una persona che ami e il mio dover partire per l'Isola mi crea senso di colpa perché mi sono allontanato dai miei affetti" ha aggiunto Gilles.

Isola: la lite con Zorzi

Tra Zorzi e Rocca non scorre buon sangue, nel corso di queste ultime settimane sempre più spesso l'opininista lo ha criticato e anche questa sera non si è risparmiato ed ha sottolineato come tutti si siano scagliati contro Miryea. A questo punto Gilles ha controbattuto: "Tommaso, scusami, ma se al Grande Fratello avessero detto delle cose non vere sulle nomination a te non avrebbe dato fastidio?". Ma Zorzi: "Ma perché parli sempre del mio Grande Fratello?" e così si è accesa la miccia, Rocca ha risposto all'influencer: "Hai fatto quello nella vita che devo guardare? hai i follower per il resto che hai fatto?". "Perché tu che hai fatto Gilles, per favore!" ha risposto con tono scocciato e alterato. "I film, ho fatto film, vatti a documentare, Paolo Sorrentino, ho vinto il premio Massimo Troisi" ha urlato il naufrago che si è sentito rispondere "Sì, vabbè, il nuovo George Clooney". Ma la battuta non è stata apprezzata e ha risposto: "Io non ho bisogno dei followers come te, tutto quello che ho fatto è per il buco di c**o che mi sono fatto da solo".

Isola: il videomessaggio di Miriam per Gilles

"Mi manchi tanto e sei sempre nei miei pensieri. Ti ricordi delle noste vacanze al mare? Goditelo, non preoccuparti di me io sono qui che ti aspetto, sono ben consapevole di quello che siamo, sai quanto sono attenta a far stare la nostra vita lontana dai riflettori. Devi lottare, ma se senti che non ce la fai più vai via, se però pensi di poter rimanere trova la forza, gioca e divertiti" queste le bellissime parole che la compagna di Gilles gli ha regalato per cercare di fargli cambiare idea. Ma il videomessaggio invece non ha fatto altro che rafforzare la convinzione di Gilles: tornare dalla sua amata Miriam.