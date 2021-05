Isola: Ilary Blasi bacia il fidanzato di Vera Gemma / VIDEO

Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, ha conquistato il cuore di Ilary Blasi. La conduttrice lo vuole ad ogni puntata in studio, lo stuzzica, ci scherza e talvolta lo provoca, con innocenza. Blasi si diverte molto, ma Jeda ogni tanto si sente in imbarazzo.

Isola: il bacio in diretta tra Ilary e Jeda

Ilary durante la quattordicesima puntata dell'Isola ha lanciato una sfida al giovane produttore musicale: Ilary gli ha chiesto prima di fare un aperitivo insieme, visto che adesso si può fare e poi un bacio. E come si può rifiutare? inizialmente il 22enne aveva detto di no, Vera li sta guardando da casa, ma Ilary non accetta un 'no' come risposta così si è seduta vicino a lui e ha appoggiato le labbra sul plexiglass che separa le sedute. Jeda ha tentennato ma poi ha accostato le labbra alla plastica e i due si sono 'dati' un bacio.

Molto divertente la reazione di Jeda che subito dopo, guardando in came ha detto "Ciao Vera!". Blasi infine gli ha ricordato: "Questa settimana aperitivo eh!".

Pazzesco Jedà a scuola che seduce le mamme #isola pic.twitter.com/yCUiaZ0IIO — mat (@ahoy_mat) May 3, 2021

Il bacio più atteso nella storia della televisione italiana ???? #Isola pic.twitter.com/aLWbQN3vxq — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 3, 2021

Isola: Jeda e Vera Gemma

Jeda è un manager di musica trap ed è il compagno di Vera da meno di un anno. Tra i due corrono ben 28 anni di differenza, ma questo non è un problema. In un'intervista a Di Più Tv Vera Gemma ha raccontato del suo legame con il manager: "Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente". Nonostante stiano insieme da soli nove mesi, Vera Gemma sembra essere molto legata a lui.