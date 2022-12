Un premio importante per Mara Venier: "Sono commossa"

Un altro successo per Mara Venier, che lunedì 13 dicembre ha ricevuto a Roma - a Palazzo Giustiniani - il Premio Laurentum, storica rassegna dedicata alla poesia, arrivata alla sua trentesima edizione. A consegnare il prestigioso riconoscimento alla conduttrice di Domenica In Gianni Letta.

"Abbiamo scelto di attribuire a Mara questo riconoscimento principalmente per la capacità di interpretare il ruolo di servizio pubblico con simpatia, solarità ed infaticabile spirito di abnegazione - ha detto durante la cerimonia di consegna Roberto Sergio, direttore del Premio Laurentum - in particolare nel periodo di emergenza per Covid 19 e di lockdown, quando ha contribuito al sostegno psicologico di milioni di Italiani e ha veicolato un'informazione equilibrata, corretta e aperta al pluralismo, oltre che per il sostegno costante e sistematico apportato al mondo della musica e della cultura in generale con la freschezza di un linguaggio chiaro ed efficace". Parole che hanno toccato il cuore della regina della domenica: "Sono commossa e ringrazio il direttore per questo premio importante".

Tra i premiati anche Mons. Vincenzo Paglia, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, Alice Oswald, Enrico Fraccacreta, Nicola Sciannimanico, la giornalista Francesca Mannocchi e Frida Bollani Magoni.

Nella foto Mara Venier e Roberto Sergio