Isola dei Famosi: quando va in onda, riassunti, concorrenti, conduttrice, opinionisti, inviata

Per un reality che finisce ce n'è uno che inizia. Lunedì 25 marzo - dopo più di sei mesi - volge al termine il Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e con Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici in studio. Al suo posto arriva l'Isola dei Famosi: ma da quando? Chi la conduce, chi sono gli opinionisti e chi l'inviata? Ecco tutto quello che c'è da sapere al riguardo.

Quando va in onda l'Isola dei Famosi 2024

Chi sono i concorrenti

Il riassunto delle puntate

Conduttrice, opinionisti e inviata

Quando va in onda l'Isola dei Famosi 2024

Lunedì 8 aprile 2024 ha preso il via la nuova attesa edizione de L’Isola dei famosi in prima serata su Canale 5.

Chi sono i concorrenti

Ecco i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2024. Chi sono? Joe Bastianich, Matilde Brandi, Edoardo Franco, Valentina Vezzali. Aras Senol, Artur Dainese, Samuel Peron, Edoardo Stoppa; Maité Yanes, Luce Caponegro, Marina Suma, Francesca Bergesio (ritirata) e Greta Zuccarello. A loro si aggiungono in seguito Daniele Radini Tedeschi e Francesco Benigno. Oltre a quattro "non vip": la Contessa Alvina Verecondi Scortecci, la modella Khady Gueye, il pescivendolo Beppe Di Napoli e il "poeta" Pietro Fanelli.

Il riassunto delle puntate

Prima puntata - 8 aprile . Esordio alla conduzione per Vladimir Luxuria. Un compito non facile, ma che ha portato avanti senza troppi problemi. Tutt'altro registro rispetto a Ilary Blasi (ognuno poi è giusto che si faccia la propria opinione). Un modo di condurre molto diverso. Gli opinionisti - Sonia Bruganelli e Dario Maltese - riprendono la strada già tracciata per il Grande Fratello con Cesara Buonamici. Leggerezza sì, ma senza scadere nella volgarità. A livello di ascolti un esordio tiepido, quanto all'inviata Eleneoire Casalegno c'è ancora molto da lavorare. Ad ogni modo la prima è andata: sono stati presentati i concorrenti, è stata nominata la prima leader e già si intuisce chi sarà al centro delle dinamiche. Artur Dainese: il modello ucraino, che ha già partecipato all'Isola dei Famosi, ha un carattere forte e divisivo. Sarà il nuovo Raz Degan? Qui il riassunto della prima puntata.

Seconda puntata - 11 aprile . Al via il secondo appuntamento settimale dell'Isola dei Famosi, che infatti va in onda sia il lunedì che il giovedì. La seconda puntata non è in diretta poiché si accavalla con l'edizione spagnola dell'Isola, che utilizza gli stessi spazi di quella italiana. Quanto alla puntata in sé: le dinamiche sono già iniziate e, come previsto, Artur si delinea come uno dei protagonisti principali. Non solo lui, logicamente. Nuove sfide, un nuovo leader. Due concorrenti fermi a causa del Covid, una costretta a ritirarsi per un infortunio (con tanto di stampelle e gamba ingessata). Inoltre arrivano due nuovi concorrenti. Insomma, gli ascolti non premiano ma le dinamiche di certo non mancano. Qui il riassunto della seconda puntata.

Conduttrice, opinionisti e inviata

Alla guida della diretta del reality sarà Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. L’inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà Elenoire Casalegno.

L'arrivo di Luxuria alla conduzione di un programma così importante è un segnale forte. Ne ha parlato la diretta interessa in una recente intervista. "Sto seguendo questa edizione dalla fase embrionale - ha raccontato Luxuria -. Da quando mi è stata data questa grandissima opportunità, ho fatto le riunioni con gli autori, ho visto i casting, sto incontrando i naufraghi. Criticatemi su tutto, ma non sull'impegno. Io quando prendo una responsabilità è fino alla fine. I risultati? Lo dico: è vero, sono stata la prima deputata trans d'Europa e ora di una trasmissione importante [..] questo dimostra un'apertura da parte dell'azienda, che c'è e c'è sempre stata. E anche dell'Italia". Come se la caverà? Neanche a dirlo, su Today potrete trovare tutti gli aggiornamenti e le opinioni sulla nuova attesa edizione dell'Isola.