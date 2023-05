Morta a 35 anni la ballerina Maria Miceli, partecipò a Camera Cafè e altri programmi tv

È morta giovedì a 35 anni, dopo una lunga malattia, la ballerina Maria Miceli. Nata a Milano, da molto tempo viveva a Manerbio, un paese in provincia di Brescia, dove oggi si sono svolti i funerali.

Laurata sia in Lettere antiche che in Archeologia e Culture del mondo antico, ha lavorato in diversi programmi televisivi per la Rai, Mediaset e Sky, in tanti eventi di moda e ballo, ed è stata protagonista del video "Grande Amore" de Il Volo. Partecipò anche a Camera Cafè come attrice.

Nell'ultimo post pubblicato su Instagram e Facebook il 30 aprile, ha pubblicato la frase "Love is the bridge between you and everything", che tradotta in italiano significa "l'amore è il ponte tra te e tutto", un verso di una poesia di Jalal ad-din Rumi - conosciuto come Rumi, uno dei grandi poeti mistici persiani - e che oggi suona come il suo messaggio d'addio. Maria Miceli lascia la madre Annarita e il padre Raffaele, oltre ai fratelli Andualem, Selam, Maddalena, Alelign e Teresa.

Il post di Maria Miceli