L'addio commosso di Massimo Lopez al fratello Giorgio: il ricordo in un videomessaggio

Massimo Lopez dice addio pubblicamente al fratello Giorgio, scomparso in queste ore. Lo fa attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram che è omaggio al rapporto profondo che legava i due fratelli, entrambi attivi nel mondo dello spettacolo, il primo come attore e comico e il secondo come doppiatore, attore e regista. Ignote le cause del decesso di Giorgio, che in passato rivelò di essere affetto da patologie senza però entrare nel dettaglio dei propri problemi di salute.

Il video-messaggio di Massimo

"Mio fratello Giorgio questa mattina all'alba se n'è andato - dice Massimo in una clip in cui si inquadra in un commosso primo piano - E' andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento, il suo spirito è forte, rimane e rimarrà per sempre, mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio di fare questo mestiere e quindi ce l'ho sempre con me qui nel cuore. Ciao Girogio, ti voglio bene".

Tra le condoglianze arrivate in calce al post, quelle di Eros Ramazzotti, cantante, Sergio Friscia, comico e conduttore, Michela Andreozzi, regista ed attrice, Alessio Bernabei, cantante.

Il rapporto profondo tra i fratello Lopez

Nato a Napoli nel 1947, attore, regista doppiatore e direttore di doppiaggio, ha dato la voce, tra gli altri, a Danny De Vito e Dustin Hoffman. Lascia due figlia Gabriele e Andrea, anch'essi doppiatori. Col fratello Massimo, il rapporto è sempre stato di complicità umana e professionale, come dimostrano i tanti scatti condivisi pubblicamente negli ultimi anni. Innata la stima di Massimo per il fratello Giorgio: "Giorgio - gli scriveva alcuni anni fa - fatti assegnare un film o una serie da doppiare, vorrei essere diretto da te! L'abbiamo fatto solo 2 volte ed è stato un trionfo di creatività", mentre negli anni precedenti Giorgio era stato direttore di doppiaggio per alcuni lavori di Massimo con Tullio Solenghi e Anna Marchesini, indimenticabile Trio.

Il video