Blanco e Mahmood completamente nudi in copertina: le foto

Blanco e Mahmood completamente nudi per Vanity Fair. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2022 con Brividi, la coppia artistica del momento si mette a nudo (in tutti i sensi) nel nuovo numero del magazine in edicola questa settimana. "Li abbiamo ritratti così perché le loro storie sono come una pagina bianca, piena di tatuaggi e di sogni, di giovinezza, qualcosa di così forte da scuoterci tutti", scrive il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale.