Concerto Uno Maggio 2023 a Taranto: scaletta, ospiti e cantanti

Il concerto dell'Uno maggio a Taranto torna anche nel 2023, organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti con la direzione artistica di Michele Riondino, Roy Paci e Antonio Diodato. La manifestazione, autofinanziata con la vendita di magliette e bottiglie di vino e il supporto di alcuni sponsor privati che hanno aderito al documento politico del Comitato, si terrà come di consueto nel Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto.

Giunta al suo decimo anniversario, "Uno Maggio Taranto Libero e Pensante" è stata creata dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, sempre di più punto di riferimento per attivisti e cittadinanza che sempre condividono la profonda convinzione che non esiste sostenibilità sociale senza sostenibilità ambientale e che non può esserci progresso senza rispetto degli ecosistemi e dei diritti umani.

Conduttori

Al timone della direzione artistica ci sono sempre Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, mentre a condurre l'evento che, dalle 14 di lunedì 1° maggio per le successive 12 ore, vedrà avvicendarsi ospiti e cantanti sono Valentina Correani, Martina Martorano, Valentina Petrini, Serena Tarabini e Andrea Rivera.

Cantanti

Numerosi gli artisti che hanno scelto di aderire all'iniziativa a titolo gratuito: Samuele Bersani, Vasco Brondi, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Luca De Gennaro, Niccolò Fabi, Nino Frassica e la Los Plaggers Band, Gemitaiz, Fido Guido, Kento, La rappresentante di lista, Marlene Kuntz, Mezzosangue, Meg, Francesca Michielin, Studio Murena, Omini, Willie Peyote, Ron, Renzo Rubino, Terraros, Venerus. Insieme a loro anche due presenze speciali: il giovane attore e musicista Carlo Amleto che farà delle incursioni comico musicali a tema, e la Uno Maggio Orchestra, una band creata per l'occasione, composta da musicisti che interagiranno con molti degli artisti in line up. La formazione è composta da Roberto Angelini alle chitarre, Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Adriano Viterbini alle chitarre, Andrea “Fish” Pesce, alle tastiere, Rodrigo D’Erasmo, al violino, Beppe Scardino al sax baritono/flauto, Stefano “Piri” Colosimo alla tromba/flicorno.

Dove vedere Uno Maggio 2023

L’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto sarà in diretta su Antenna Sud e Corriere.it. Media Partner Vh1 e Pluto Tv.