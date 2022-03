Eurovision 2022, i 40 brani e i cantanti in gara in un video

Dal 10 al 14 maggio 2022 si terrà a Torino l'edizione 2022 Eurovision Song Contest, festival musicale internazionale che vedrà esibirsi sul palco artisti da tutta Europa. 40 in tutto i cantanti che saliranno sul palco del PalaOlimpico, uno in meno rispetto alla lista iniziale che prevedeva anche la Russia, esclusa dopo l'inizio della guerra in Ucraina. A rappresentare l'Italia saranno Mahmood e Blanco con il brano Brividi, vincitore del Festival di Sanremo. Con loro anche un altro connazionale, Achille Lauro, che ha trionfato nel contest Una voce per San Marino e rappresenterà la Repubblica del Titano alla kermesse.

Conduttori dell'Eurovision 2022 sono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. La gara è divisa in due semifinali a cui partecipano 17/18 paesi a serata e una finale a cui partecipano i finalisti e i 5 Paesi che vi accedono di diritto, ossia l’Italia, la Spagna, la Francia, la Germania e il Regno Unito.

Eurovision 2022, i cantanti in gara e le canzoni: il video

Gli account social dell'Eurovision 2022 hanno diffuso la lista del cantanti in gara e dei brani con cui si esibiranno. Le performance degli artisti sono state raccolte in un video che dà un'anticipazione dei brani. Di seguito, i nomi e la canzone che cantano, in ordine alfabetico del Paese che rappresentano.