Concerto in strada a sorpresa di Fedez con Tananai e Mara Sattei, folla in delirio: il video

Un concerto improvvisato in strada cantando 'La Dolce Vita'. Questa la sorpresa di Fedez ai fan, ieri sera a Milano. Il rapper si è esibito davanti a centinaia di persone, in piazza Morselli, con Tananai e Mara Sattei sulle note della loro hit estiva. Presente anche Chiara Ferragni, che ha ripreso divertita la performance "pazzarella" del marito.

Il gruppetto si è prima affacciato dal balcone dell'hotel, poi tutti giù a divertirsi (scortati dai bodyguards). Il tempo di annunciare la live sui social e la piazza era già piena per trascorrere una mezzoretta insieme al trio dell'estate.

Il video de 'La Dolce Vita'

Disponibile da oggi anche il videoclip de 'La Dolce Vita', il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei per Columbia Records/Sony Music che, esattamente come le sue note, ci catapulta nell'atmosfera spensierata, allegra e divertente degli anni '60. Gli anni del boom economico, gli anni in cui la vacanza diventa un rito per tutti gli italiani: il mare, il sole, i ragazzi e le ragazze che giocano in spiaggia e ballano il twist. Un pezzo da ballare e cantare, un inno alla spensieratezza, alla gioia di vivere e alla voglia di innamorarsi. Il video, diretto da Olmo Parenti e prodotto da Borotalco.tv, è stato girato sulle spiagge di Rimini e oltre a Fedez, Tananai e Mara Sattei vede tra i protagonisti anche Alessia Lanza, una delle TikToker più seguite e amate dai giovanissimi. Il brano è stato scritto e registrato nelle settimane in cui Fedez è stato operato per il tumore al pancreas e subito dopo le sue dimissioni: "Credo di averlo fatto un po' per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all'intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo - ha fatto sapere pochi giorni fa - La nascita di questa canzone mi ha fatto capire quanto sia importante la musica nella mia vita, di quanto sia quasi un bisogno vitale, la parte più profonda di me e voglio dedicarla a mia moglie, ai miei splendidi figli e a tutte le persone che ci hanno lavorato".