Madonna, il duro post contro Putin: Zelensky inizia a seguirla su Instagram

Un video, sulle note di 'Sorry', in cui scorrono le drammatiche immagini della guerra in Ucraina e Putin viene paragonato a Hitler. E' il post pubblicato ieri su Instagram da Madonna, che esprime tutto il suo sostegno al popolo ucraino assediato da giorni dall'esercito russo.

La popstar americana è un fiume in piena: "L'invasione dell'Ucraina guidata dall'avidità e senza alcuno scopo da parte della Russia deve essere fermata - scrive -. Per favore, inviate gli aiuti umanitari per aiutare milioni di cittadini ucraini le cui vite sono state colpite da questa crisi". Poi l'attacco al Presidente russo: "Putin ha violato ogni accordo sui diritti umani esistente. Non ha il diritto di cancellare l'esistenza dell'Ucraina. Ti supportiamo presidente Zelensky". E il Presidente ucraino, da poche ore, supporta lei. Zelensky, infatti, ha iniziato a seguire Madonna su Instagram, segno di gratitudine e vicinanza in un momento così tragico.

Zelensky segue Madonna su Instagram

La solidarietà di Madonna

Madonna è vicina al popolo ucraino e contiua a condividere sui social immagini e ricordi delle sue visite nel Paese. La star ha pubblicato nella sua bio un link a Global Citizen, associazione che si sta occupando di aiuti umanitari in Ucraina. Un messaggio importante per invitare tutti ad aiutare concretamente gli ucraini (non soltanto postando sui social).