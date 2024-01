Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta: cosa sappiamo finora e il giallo della recensione

Sarà un'inchiesta della Procura di Lodi, per adesso senza ipotesi di reato, a fare luce sulla morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di 59 anni trovata cadavere sulla sponda del fiume Lambro domenica 14 gennaio. La donna era salita agli onori della cronaca nei giorni scorsi per una recensione sul suo ristorante Le Vignole a Sant'Angelo Lodigiano, riguardante gay e disabili. Chi era Giovanna Pedretti, perché c'è un'inchiesta e che legame c'è con la sua improvvisa notorietà.

La recensione choc e l'ombra della trovata pubblicitaria

Nei giorni scorsi la ristoratrice aveva postato sulla bacheca Facebook del proprio locale uno scambio di battute con un cliente. Quest'ultimo aveva lasciato recensione negativa (tuttavia non verificata) lamentandosi perché il suo tavolo era vicino a dei gay e un ragazzo in carrozzina. La donna aveva replicato con cortesia e fermezza, invitandolo a non tornare.

"Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi dispiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più", recitava la recensione.

"A fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto - la replica - credo che il nostro locale non faccia per lei. Le chiediamo gentilmente di non tornare da noi. A meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati".

Dopo l'esplosione del caso, con la notizia ripresa da giornali e tv e anche dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, erano sorti dei dubbi. Lo chef e conduttore Lorenzo Biagarelli e la compagna giornalista Selvaggia Lucarelli avevano espresso perplessità sulla veridicità del post. Gli appunti riguardavano il font diverso dallo standard di Google e molto simile ad altri diventati virali tempo fa, ipotizzando fosse "un'operazione di marketing". Da qui erano nate infinite discussioni online mettendo la pizzeria e i suoi titolari al centro della scena mediatica. Poco dopo tanto rumore, la scomparsa della donna e il ritrovamento del cadavere.

Come è morta Giovanna Pedretti?

A denunciare la sparizione era stato il marito rivolgendosi ai carabinieri. I filmati delle telecamere di casa mostrano la donna lasciare la sua abitazione, sopra il ristorante, alle 4 del mattino non dando, poi, più notizie di sé. I carabinieri lodigiani hanno iniziato le ricerche e sono stati proprio gli stessi militari a ritrovare prima la sua automobile, una Panda beige, e poi il cadavere. Sarà eseguita l'autopsia.

Adesso si ipotizza che l'ombra di una "fake news" e dell'odio social abbiano spinto Giovanna Pedretti a togliersi la vita. Ipotesi quest'ultima allontanata dall'ex vicesindaco di Sant'Angelo Lodigiano, comune attualmente commissariato dalla Prefettura di Lodi. "Non doveva lavorare di più Giovanna Pedretti - dice - il suo ristorante era, infatti, sempre pieno. Anzi: avrebbe voluto respirare un po' di più dato che non riusciva nemmeno a trovare dipendenti che la potessero aiutare. Trovo, dunque, incredibile ipotizzare che possa avere inventato quella recensione. Tutti amavano la sua pasta fatta in casa e i suoi sughi che definire eccellenti è poco. E Giovanna amava arrivare nella sala da pranzo a salutare, a coccolare i suoi clienti. Il suo mondo era proprio il ristorante, dove stava dalla mattina alla sera. Oltre 10 anni fa si era ucciso anche il fratello".

"Mi dispiace moltissimo della morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia", - scrive oggi su Instagram Biagiarelli, ma invita "a riflettere sulle conseguenze del tentativo "di ristabilire la verità. Se si dovesse temere sempre questo epilogo a questo punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social".