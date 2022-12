A che ora esce Alice in Borderland 2 su Netflix

Alice in Borderland sta per debuttare su Netflix con la sua seconda stagione dopo il grande successo dei primi episodi di questo survival game che ha spianato la strada ai grandi colossi del genere come Squid Game. Dopo più di un anno dall'uscita della prima stagione, i fan di questa storia incredibile, potranno rituffarsi in questo universo fatto di giochi mortali e realtà alternative. Ma quando troveremo i nuovi episodi di Alice in Borderland 2 su Netflix e cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione? Scopriamolo insieme.

La trama di Alice in Borderland 2

Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya) cercano di scoprire il segreto di Borderland per poter fare ritorno nel loro mondo. In un luogo che sembra nascondere la chiave del mistero incontrano amici, nemici e il creatore del gioco. Riusciranno a tornare nel mondo reale dopo aver raccolto tutte le carte?

A che ora esce Alice in Borderland 2

I nuovi episodi di Alice in Borderland 2 debutteranno su Netflix il prossimo 22 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.