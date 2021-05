Jeremy Clarkson, il creatore di Top Gear diventa contadino per una serie Amazon

Dalle super car al trattore: si potrebbe riassumere così il "cambio di marcia" di Jeremy Clarkson che, dopo anni di show - prima in tv con Top Gear e poi su Prime Video con The Grand Tour - è il protagonista di un nuovo reality show per Amazon, dal titolo Clarkson's Farm, la fattoria di Clarkson.

Se a gennaio era toccato al suo storico collega Richard Hammond sfidare se stesso in un'isola deserta per The Great Escapists, ora è la volta di Jeremy, che si metterà alla prova in un ambiente decisamente diverso da quelli a cui era abituato, cioè una fattoria. Clarkson's Farm era stato annunciato a fine 2020 da Amazon, ma all'epoca aveva ancora il titolo provvisorio I bought the farm.

Il trailer di Clarkson's Farm

In cui si vede che comunque Clarkson, per la fattoria che ha deciso di comprare e di gestire poco prima che scoppiasse una pandemia mondiale, si è preso un trattore Lamborghini...

Di cosa parla lo show Prime sulla fattoria di Jeremy Clarkson

Questa la presentazione della serie fatta da Amazon: "Jeremy Clarkson è un giornalista, un presentatore, un uomo che viaggia in tutto il mondo facendo testacoda mentre urla su potenti macchine da corsa. Non è un agricoltore, il che è un peccato, visto che ha comprato una fattoria di mille acri nella campagna inglese e ha deciso di gestirla lui stesso, nonostante non ci capisca assolutamente nulla di agricoltura. La serie segue un intenso, faticosissimo e spesso esilarante anno nella vita del più improbabile contadino della Gran Bretagna e della sua squadra di lavoro, mentre affrontano il peggior clima degli ultimi decenni, animali testardi, raccolti deludenti e una inaspettata pandemia.

Aiutato solo dalla sua banda di colleghi agricoli, Clarkson scopre presto che il fattore moderno deve essere protettore della natura, scienziato, pastore, negoziante, ostetrico, ingegnere, contabile e autista di trattori, e spesso tutto allo stesso tempo. Nonostante le calamità che ne derivano, questo non è di certo “The Grand Tour si dà all’agricoltura”. Qui nella fattoria i fallimenti hanno conseguenze emotive reali e Jeremy, completamente al di fuori della sua comfort zone, deve contare sull’aiuto degli altri mentre si impegna nel far crescere le messi, allevare le pecore e mettere su progetti ambientali che gli stanno a cuore. E sì, avete letto bene anche quest’ultima frase. Questo è Jeremy Clarkson come non l’avete mai visto prima".

Quando esce Clarkson's Farm su Prime Video

La serie, composta di 8 episodi, uscirà in streaming dal giorno venerdì 11 giugno 2021.