Fate: The Winx Saga 2, annunciata la data di uscita su Netflix

Manca pochissimo all'uscita della nuova stagione di Fate: The Winx Saga 2. Come lo sappiamo? Netflix ha annunciato la data di uscita della seconda stagione della serie tratta dall'omonimo cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. La piattaforma di streaming, infatti, ha pubblicato un video del backstage del capitolo due del live-action dove, oltre ai commenti degli attori protagonisti e alle prime immagini della nuova stagione della serie, è stata dichiarata la data di debutto di Fate: The Winx Saga 2. Ma prima di scoprire quale sarà il giorno esatto di uscita della serie sul catalogo Netflix, entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo sulla nuova stagione e cosa dobbiamo aspettarci.

Qui il video annuncio di Fate: The Winx Saga 2

Fate: The Winx Saga, cosa sappiamo della stagione 2

Ideata dal creatore di The Vampire Diaries, Brian Young, Fate: The Winx Saga racconta il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell'Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano. Dopo la prima stagione debuttata su Netflix lo scorso anno, le Winx tornano protagoniste di otto nuovi episodi per raccontare nuove avventure e proseguire la storia lasciata in sospeso alla fine della prima stagione. Le giovani ragazze dovranno affrontare nuovi problemi legati alla loro età, nuovi amori, gelosie e imparare a gestire dei poteri più grandi di loro. Nella seconda stagione della serie, la scuola di magia tornerà a essere diretta da Rosalind e le novità saranno tante. Dowling è scomparsa, Silva è catturato e una nuova minaccia è pronta ad arrivare e potrebbe distrubbere l'intero Oltre Mondo.

Chi c'è nel cast di Fate: The Winx Saga 2

Oltre al cast confermato della prima stagione con Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra ed Elisha Applebaum nel ruolo di Musa debutteranno, nel capitolo due della serie anche Paulina Chavez nel ruolo di Flora, Daniel Betts e Miranda Richardson rispettivamente come il professor Harvey e la direttrice Rosalind.

Quando esce Fate: The Winx Saga 2 su Netflix

I nuovi episodi di Fate: The Winx Saga 2 debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 16 settembre 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.