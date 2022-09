Sei film e "quella" serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Oggi, venerdì 2 settembre 2022, dopo anni di accordi, sceneggiature, riprese e produzione, su Prime Video debutta finalmente, con due episodi, Gli Anelli del Potere, la serie tv di Amazon che è uno spinoff e un prequel della saga de Il Signore degli Anelli.

Un po' come succede durante la settimana di Sanremo, la contro programmazione interna non è agguerritissima, nel senso che giustamente Prime Video punta tutto su The Rings of Power e non ci sono altre novità in uscita in questi giorni, soprattutto tra le serie tv.

Però, anche tra i film più o meno datati, ci sono particolari chicche in uscita sul catalogo di Prime. Se il fantasy è il vostro genere, e magari volete fare un (lungo) ripasso prima di vedere la nuova serie, sono da ieri disponibili i film del Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Se poi, legittimamente, non amate proprio le storie di spade, draghi e simili, allora vi consigliamo tre film: tra i nuovi arrivi c'è un classico come Top Gun e un film francese del 2019 che si intitola Curiosa, mentre tra i titoli prossimi alla scadenza vi segnaliamo la commedia italiana Sul più bello.

Gli Anelli del Potere (serie Amazon Original) - data di uscita 2 settembre

Quanti episodi escono: venerdì 2 settembre escono due puntate, poi un nuovo episodio ogni venerdì

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello (film 2002) - uscita 1 settembre

4 Premi Oscar per il cult fantasy tratto dalle pagine di J. R. R. Tolkien. Uomini ed Elfi alleati contro un Anello dal potere oscuro.

Link Prime Video

Il Signore degli Anelli: le due Torri (film 2002) - uscita 1 settembre

Nella seconda parte del capolavoro epico di J.R.R. Tolkien, Frodo Baggins e i membri della Compagnia continuano l'impresa per distruggere l'Anello. Il destino li attende presso due torri.

Link Prime Video

Il Signore degli anelli: il ritorno del Re (film 2003) - uscita 1 settembre

Lo Hobbit Frodo, accompagnato solo dal suo amico leale Sam e dall'orribile Gollum, si avventura nel cuore oscuro di Mordor nell'impresa impossibile di distruggere l'Anello del Potere.

Link Prime Video

Top Gun (film 1986) - data di uscita 1 settembre

Tom Cruise è Maverick Mitchell, un giovane pilota che aspira a diventare il migliore. E Kelly McGillis è l'istruttrice che insegnerà a Maverick qualcosa che in una classe non avrebbe mai potuto imparare.

Link Prime Video

Curiosa (film 2019) - data di uscita 1 settembre

Parigi 1895. Pierre Louÿs è innamorato di Marie de Heredia, lei sposa per convenienza Henri. Ferito nell'animo, Pierre parte allora alla volta dell'Algeria, dove fa la conoscenza di Zohra, un'affascinante ragazza del posto con cui condivide una tumultuosa relazione e la passione per la fotografia erotica. Un anno dopo, Pierre fa ritorno a Parigi...

Link Prime Video

Sul più bello (film 2021) - data di scadenza 7 settembre

Marta, diciannovenne tanto simpatica quanto bruttina, soffre di una malattia rara. Sogna il grande amore e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” dal ragazzo più bello di tutti. I suoi amici tentano di dissuaderla dal puntare troppo in alto finché Marta vede Arturo, bello e inarrivabile...

Link Prime Video