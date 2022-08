L'elenco dei contenuti in scadenza ad agosto su Amazon Prime Video

Come ogni mese, anche in questo settembre il catalogo di Prime Video vedrà pesanti addii tra i titoli prossimi alla cancellazione. A nostro sindacabile giudizio, quello più doloroso è alla serie Conan il ragazzo del futuro del maestro Miyazaki.

Ma tra film nuovi e vecchi e anche qualche altro titolo di animazione, tutti troveranno un contenuto da (ri)vedere prima che sparisca (si spera non per sempre). Ecco quindi a voi l'elenco completo dei titoli in scadenza nelle prossime settimane.

Southpaw - L'Ultima Sfida (film 2015) - data di scadenza 1 settembre

Il campione imbattuto dei pesi massimi, Billy Hope, è sposato con Maureen, conosciuta all'orfanotrofio dove entrambi sono cresciuti. Durante un alterco con il rivale Miguel Escobar, la situazione degenera e un proiettile vagante colpisce Maureen, uccidendola. Billy riparte da zero, con l'obiettivo di tornare sul ring e sfidare Escobar. Regia di Antoine Fuqua, con Jake Gyllenhall, Rachel McAdams, Forest Whitaker.

Lo scafandro e la farfalla (film 2008) - data di scadenza 1 settembre

Candidato a 4 premi Oscar e vincitore di 2 Golden Globe, un imperdibile e toccante dramma, tratto dalla storia vera di Jean-Dominique Bauby. A causa di un ictus, Jean-Dominique Bauby, caporedattore di Elle, si risveglia in un letto d'ospedale, totalmente paralizzato a 43 anni. L'unico modo che gli resta per comunicare e poter lentamente riprendere contatto con il mondo è il suo occhio sinistro.

Another Year (film 2011) - data di scadenza 1 settembre

Un emozionante dramedy che ha commosso il Festival di Cannes, dal genio del pluripremiato regista Mike Leigh e con il premio Oscar Jim Broadbent in una splendida performance. Le vite di coppia di Gerri e Tom, del loro figlio Joe e dei loro amici trascorrono tra amori non corrisposti e amori che nascono, speranza e disperazione, gioia e tristezza, gelosia e solitudine... intanto il tempo passa.

Sul più bello (film 2021) - data di scadenza 7 settembre

Marta, diciannovenne tanto simpatica quanto bruttina, soffre di una malattia rara. Sogna il grande amore e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” dal ragazzo più bello di tutti. I suoi amici tentano di dissuaderla dal puntare troppo in alto finché Marta vede Arturo, bello e inarrivabile...

Senza Voce (film 2020) - data di scadenza 8 settembre

Rayburn Swanson (Nikolaj Coster-Waldau, ovvero Jaime Lannister di Game of Thrones) sa cosa significa perdere una persona cara. A causa del rapimento della sua unica figlia, avvenuto cinque anni prima, è scivolato in una spirale negativa di alcolismo e autodistruzione. A seguito della scomparsa di sua figlia, Rayburn ha giurato di rinunciare alla caccia e di aiutare tutti gli animali che prima uccideva o intrappolava.

Il Giustiziere Della Notte (film 2018) - data di scadenza 8 settembre

Paul Kersey è un chirurgo di Chicago la cui vita viene stravolta dall’omicidio della moglie e dallo stupro della figlia. Da quel momento Kersey cesserà di esistere e al suo posto subentrerà “il giustiziere”, un uomo dalla doppia anima che, ossessionato e accecato dal suo desiderio di morte e vendetta, si metterà sulle tracce degli assassini che hanno massacrato la sua famiglia e non solo... Con Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue.

Brooklyn's Finest (film 2010) - data di scadenza 8 settembre

A Brooklyn i poliziotti non sono tutti santi. C'è chi si è infiltrato troppo a lungo tra gli spacciatori e ora si è affezionato a loro, c'è chi non ha mai fatto nulla durante i suoi anni di servizio ma proprio nel primo giorno di pensione decide di agire da vero poliziotto e, infine, chi di fronte all'esigenza di comprare una casa nuova per moglie e figli è pronto ad uccidere e rubare.

Il fidanzato di mia sorella (film 2015) - data di scadenza 9 settembre

Richard Haig, affascinante professore di letteratura, incontra per caso la bella Olivia e tenta immediatamente di sedurla. La donna si rivela essere la sorella maggiore di Kate, una delle studentesse dell'uomo, con la quale ha una relazione da tempo. Con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba.

Lupin III: The First (film di animazione 2020) - data di scadenza 14 settembre

Lupin III vive una delle sue più grandi avventure alleandosi con una donna di nome Leticia per riuscire in un'impresa in cui aveva fallito anche il mitologico nonno Arsène: rubare il Diario di Bresson.

Eureka Seven (serie tv 2006, stagione 1) - data di scadenza 29 settembre

Renton Thurston è un ragazzo di 14 anni che vive con il nonno meccanico in una città sperduta. Il suo sogno è entrare a far parte del Gekkostate, un gruppo di mercenari ricercati, e di cavalcare le Trapar insieme al loro capo Holland. Quando una giovane ragazza di nome Eureka alla guida di un robot gli distrugge la stanza, la vita di Renton cambierà completamente.

Conan - Il ragazzo del futuro (serie anime 1978) - data di scadenza 30 settembre

Dopo una catastrofe nucleare, il pianeta è quasi interamente coperto dalle acque. Il giovane Conan, che vive insieme al nonno su un'isola sperduta, un giorno trova sulla spiaggia una ragazza svenuta di nome Lana. Quando i soldati di Indastria la rapiscono, Conan cercherà di salvarla, dando vita ad un'avventura che cambierà il destino stesso del mondo.

