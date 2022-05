L'elenco di film e serie tv in scadenza a giugno su Amazon Prime Video

Vecchi capolavori, novità più o meno riuscite... Come ogni mese, anche a giugno il catalogo di Prime Video vede la cancellazione di molti contenuti interessanti.

Per quanto riguarda le serie tv, ultimi giorni per recuperare il reboot di MacGyver e per The Magicians. Sul fronte dei film, invece, l'elenco è lunghissimo e va da titoli di culto come Splendori e miserie di Madame Royale, con Ugo Tognazzi, fino a storie più recenti come il sequel di Trainspotting o il Pinocchio di Garrone.

Trainspotting 2 (film 2017) - scadenza 1 giugno

Prima c'è stata l'occasione... poi c'è stato un tradimento. Venti anni sono trascorsi. Molto è cambiato, ma alcune cose sono rimaste le stesse. Mark Renton torna all'unico posto che può sempre chiamare casa. Ad attenderlo ci sono Spud, Sick Boy e Begbie. Altri vecchi amici sono in attesa: dolore, perdita, gioia, vendetta, odio, amicizia, amore, desiderio, paura, rimpianto, eroina...

Link Prime Video

MacGyver (serie tv 2017, stagioni 1-3) - scadenza 6 giugno

Reboot della serie omonima degli anni '80, racconta le avventure di un giovane MacGyver, un individuo pieno di talenti che riesce a cavarsela nelle situazioni più assurde usando soltanto il suo ingegno, quello che ha a disposizione e un pizzico di fortuna.

Link Prime Video

Il Giardino Segreto (film 2020) - scadenza 9 giugno

Una bambina rimasta orfana, Mary, viene accolta nella casa di un ricco zio vedovo, Archibald che ne diventa il tutore. Mary, sfuggendo al controllo della governante di casa, apprende l'esistenza un giardino segreto in cui la moglie dello zio perse la vita. Mary ne trova la chiave e con il cugino, Colin, riuscirà ad entrarci. L’accesso al giardino cambierà la loro vita in un modo inimmaginabile... Con Colin Firth.

Link Prime Video

I Maghi - The Magicians (serie tv 2016, stagioni 1-4) - scadenza 14 giugno

Basato sui best-seller di Lev Grossman, THE MAGICIANS è una serie incentrata su Quentin Coldwater e i suoi giovani amici che scoprono di possedere delle abilità magiche. Nella seconda serie, i novelli maghi si ritrovano a dover farsi strada nell'incantato e imprevedibile mondo di Fillory... finendo per imbarcarsi in un viaggio ancora più oscuro, pericoloso e contorto.

Link Prime Video

Pinocchio (film 2020) - scadenza 18 giugno

Pinocchio torna al cinema in un nuovo adattamento firmato da Garrone, con Benigni nei panni di Geppetto e Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia: un’avventura per tutta la famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini.

Link Prime Video

A un metro da te (film 2019) - scadenza 20 giugno

Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell'ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La malattia però li costringe a stare sempre a due metri di distanza per non rischiare di trasmettersi batteri che potrebbero compromettere le cure. Una storia sul potere dell'amore che lotta contro il tempo e lo spazio.

Link Prime Video

Tutti per 1 - 1 per tutti (film 2020) - scadenza 24 giugno

Anna, regina di Francia, affida una nuova missione per conto della Corona ad Athos, Portos e D'Artagnan, dopo che Aramis è venuto a mancare: dovranno accompagnare al confine con l'Olanda Enrichetta regina d'Inghilterra e sua figlia Ginevra, che nonostante la giovanissima età deve andare in sposa per creare un'alleanza fra monarchie. Regia di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Guido Caprino.

Link Prime Video

Come un gatto in tangenziale (film 2017) - scadenza 30 giugno

Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell'uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio. Con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Link Prime Video

Altri titoli in scadenza

Killer diabolico (film 2007) scadenza 3 giugno - link Prime

Una su 13 (film 1970) scadenza 4 giugno - link Prime

Splendori e miserie di Madame Royale (film 1980) scadenza 5 giugno - link Prime

Kill Zone Paradox (film 2018) scadenza 8 giugno - link Prime

Saving Christmas (film 2017) scadenza 8 giugno - link Prime

Harriett (film 2019) - scadenza 9 giugno - link Prime