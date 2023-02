Incastrati, arriva la seconda stagione: dove eravamo rimasti

Incastrati sta per tornare su Netflix con nuovi episodi. La serie creata e interpretata dal duo di comici siciliani Ficarra e Picone è pronta a regalare al pubblico nuove avventure a cui appassionarsi e insieme alle quali divertirsi. Ma prima di iniziare a guardare la nuova stagione di Incastrati, ci ricordiamo com'è che andava a finire la prima? Come finiva Incastrati 1? Ecco un piccolo recap per rispolverare la memoria in attesa dell'arrivo del capitolo due di serie.

Come finisce la prima stagione di Incastrati

Salvo, Valentino ed Ester, catturati dal malavitoso Padre Santissimo (cioè il Portiere Martorana, custode del palazzo dove abitava Gambino, l'amante di Ester prima di venire ammazzato), vengono messi in salvo grazie a un blitz organizzato dal vice questore Agata Scalia. Padre Santissimo, però, riesce a fuggire insieme al suo braccio destro grazie a un passaggio segreto nei sotterranei.

Dopo questa brutta esperienza Salvo e Valentino tornano alla vita di tutti i giorni, Valentino ed Ester sono ancora separati ma in fondo di amano ancora e i due amici tornano ad apprezzare quella routine che, in passato, avevano dato per scontata. Ora che la loro vita si era trasformata in un episodio avvincente di serie tv, proprio come quella amata da Salvo, The Touch of the Killer, Salvo e Valentino hanno capito che la vita può essere bella anche se priva di continui colpi di scena. Ma, mentre si trovano sul loro furgone, sentono all'improvviso un rumore e si ritrovano un corpo sul loro parabrezza. I due frenano, scendono dal furgone e capiscono di essere di nuovo stati incastrati in un altro crimine che con loro due non c'entra nulla. Valentino scende per vedere di chi è il corpo dell'uomo scaraventato sul loro furgone e si accorge che si tratta di Padre Santissimo. Salvo all'inizio voleva fuggire dato che sulla strada non c'erano testimoni ma all'improvviso arriva una persona, Cosa Inutile che punta la pistola contro Salvo e Valentino. I due, alzano le mani, Padre Santissimo non è ancora morto.

La trama della seconda stagione

La seconda stagione di Incastrati comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne. Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico fra la comicità tipica di Ficarra e Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie.

Quando esce Incastrati 2 su Netflix

Incastrati 2 debutterà su Netflix il prossimo 2 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.