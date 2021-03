Le prime immagini di "Jupiter's Legacy", la serie Netflix in uscita a maggio

Netflix ha rilasciato oggi l’anteprima ufficiale di Jupiter’s Legacy, la nuova serie originale Netflix basata sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely, disponibile con otto episodi dalla data di uscita di venerdì 7 maggio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Il teaser trailer di Jupiter's Legacy

Nell'anteprima vengono rivelate le prime scene della serie: gli schizzi dei fumetti di Frank Quitely si trasformano nelle prime immagini del nuovissimo superhero drama Jupiter's Legacy.

Il cattivo più terrificante della stagione, Blackstar, prende vita. Vengono presentati Hutch (Ian Quinlan), figlio di uno dei più grandi cattivi del mondo e Chloe Sampson (Elena Kampouris), figlia del più grande supereroe del mondo. Tra gli altri personaggi Sheldon Sampson (Josh Duhamel), suo figlio Brandon Sampson (Andrew Horton) e infine i supereroi di prima generazione Lady Liberty/Grace Sampson (Leslie Bibb), The Utopian/Sheldon Sampson (Duhamel) e Brainwave/Walter Sampson (Ben Daniels).

Di cosa parla Jupiter's Legacy: la trama

Jupiter's Legacy è un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l'umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l'eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all'altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti.

I fumetti di Jupiter's Legacy

I fumetti di Jupiter's Legacy sono stati pubblicati negli USA a partire dal 2013 dalla Image Comics. Sono costituiti da una serie di storie e di prequel che si concentrano sui singoli personaggi dell'universo creato da Mark Millar.

Come spiegato dal suo stesso autore, Jupiter's Legacy si ispira ad avventure epiche come Star Wars e King Kong, così come alla mitologia dell'antica Roma e alle opere della cosiddetta "Epoca d'oro dei fumetti". La saga di Millar non è mai stata pubblicata in Italia, ma è probabile che troverà un editore, se la serie Netflix riscuoterà il successo atteso.

Il cast di Jupiter's Legacy

La serie è interpretata da Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade e Matt Lanter. I produttori esecutivi sono Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.