'Jurassic World: Nuove Avventure', diffuso il trailer della nuova serie Netflix

Coinvolti in un'avventura emozionante, sei ragazzini ospiti di un campo estivo svelano le meraviglie e i segreti di Isla Nublar. Scopri l'altra faccia dell'isola. "Jurassic World: Nuove avventure" arriva su Netflix il 18 settembre.

E' stato diffuso martedì 1 settembre il nuovo trailer di "Jurassic World: Nuove avventure", Conosciuta nella versione originale con il titolo Jurassic World: Camp Cretaceous, Jurassic World: Nuove avventure è ambientata nella linea temporale del successo mondiale Jurassic World e segue un gruppo di sei adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura sul lato opposto dell’Isla Nublar. Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l'isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende solo da se stessi e dai loro compagni di campeggio. Senza la possibilità di raggiungere il mondo esterno, i giovani protagonisti passeranno dall'essere perfetti sconosciuti al diventare amici, fino a essere quasi una famiglia, unita per sopravvivere ai dinosauri e scoprire segreti così profondi da minacciare il mondo stesso.

Nel trailer possiamo ritrovare le tipiche ambientazioni della serie, e se inizialmente la gita dei protagonisti si svolge all'insegna del campeggio, ben presto vediamo dinosauri di ogni tipo prendere il controllo, dai velociraptor agli pterodattili. Che avventura sarebbe senza gigantesche creature pronte a strapparti la testa? La serie di animazione sembra rivolgersi a bambini e famiglie e non mancheranno momenti ironici ad alleggerire la tensione. Per promuovere la produzione è stato creato anche un sito interattivo dedicato a Nuove Avventure, nel quale è possibile esplorare le varie location presenti. In attesa della messa in onda ufficiale a partire dal 18 settembre non ci resta altro da fare che goderci il primo trailer e ritornare con la mente e le emozioni al mondo di Jurissic Park. I dinosauri su Isla Nublar sono tornati a caccia. Il franchise da cui è tratto Jurassic World prende le mosse dal film del 1993 diretto da Steven Spielberg e basato sull'omonimo romanzo scritto da Michael Crichton. Dopo due anni e un mese di pre produzione le riprese iniziarono il 24 agosto 1992 sull'isola hawaiiana di Kauaʻi. Le tre settimane di riprese compresero diversi giorni in esterni. L'11 settembre l'uragano Iniki passò a Kauaʻi, causando alla produzione la perdita di un giorno di riprese. Le riprese dell'inseguimento dei gallimimus si spostarono da Kualoa Ranch all'isola di Oahu. L'intera troupe ritornò negli Stati Uniti per girare allo Stage 24 dell'Universal la scena dei raptor nella cucina. Venne utilizzato anche lo Stage 23 per girare la scena in cui Ellie fa ripartire la corrente nel parco, per poi spostarsi al Red Rock Canyon per le scene degli scavi in Montana. Tutto il cast tornò agli Universal Studios per girare sia la scena in cui Grant salva Tim, utilizzando una gru alta 50 piedi con ruote idrauliche per realizzare la caduta della macchina, sia la scena dell'incontro con il brachiosaurus. Vennero poi girate le scene nel laboratorio del parco e nella sala di controllo prendendo in prestito delle animazioni dalla Silicon Graphics e dalla Apple.